I da se Visoko Mesto na vlast uspentralo - i na vlasti održalo - isključivo zahvaljujući hijerarhijskoj stranačkoj strukturi stranke i dobroj organizaciji, moj bliski prijatelj me je ljutito pogledao, u najmanju ruku kao da sam lično ja Visoki organizacioni sekretar, i rekao: „Lako je njemu da se organizuje, kad je na vlasti.“

Ne kažem da Visokoj Organizaciji nije znatno krenulo nabolje posle uspenija na vlast, tako sam rekao prijatelju, ali sam dodao da Visoko Uspenije ne bi bilo moguće da prethodno nije bilo solidno organizovano i da mu - još jedna bitna stvar koja se polako zaboravlja - u organizacionim poslovima nisu pomogli - doduše iz niskih pobuda, u nameri da radikalima iskopaju rupu u koju su sami upali - JexS Tadić i njegov think tank.

Da li su JexS i think tank bili organizovani? Ma kakvi. Ma idi, beži. Daleko od toga, što ne znači da izvesno vreme nisu parazitirali na tuđoj, nasleđenoj - ja bih radije rekao: „otetoj“ - organizovanosti. JexS je pod nedovoljno rasvetljenim okolnostima preuzeo solidno organizovanu Đinđićevu DS, vratio politiku DS na Ćosićeva fabrička podešavanja i troškario porodično organizaciono srebro, dok ga nije spiskao.

Da ne preterujem? Uopšte ne. Da su JexS i njegov DS bili koliko toliko organizovani, ne bi se u roku od tri dana posle izgubljenih izbora rasturili ko mačke s jebališta.

Šta nam to govori? Nekoliko stvari. Stvar prva: da JexS, njegov think tank - sa izuzetkom dela članstva, u koje ubrajam i moju neznatnost - ič nisu držali do političkih principa Đinđićevog DS i da je jedini motiv koji ih je držao na (kakvom-takvom) okupu bila slast i mast vlasti.

Možda se sad pitate, kao onaj moj pajtaš: Zašto JexS i njegov think tank nisu iskoristili osam godina vlasti (slasti i masti) da se dodatno organizuju. Evo zašto, što reko Blic. Zato što se na srpskoj histeričnoj političkoj sceni - dobrim delom zaslugom JexS-a i think tanka - pojavio igrač koji je Ćosićevu, Koštuničinu i JexS-ovu politiku bio spreman da sprovodi odlučnije, organizovanije, brže, jače, bolje itd.

Pisac hoće da kaže sledeće: Visoko Mesto i SNS su produžetak tradicionalnih, napred pomenutih politika radikalnijim sredstvima, sa „evropskim predznakom“: Ima tu još jedna stvar. Da u JexS-ovm DS nije bilo nikakvih političkih principa, bitno različitih od Visokih, dokaz su brojni DS-ovi operativci i think tenkisti - imena i prezimena poznata redakciji - koji su se priklonili Visokom Carstviju i od tada svakim danom u svakom pogledu sve više napreduju.