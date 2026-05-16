Današnju subotu, dan za kulturu, posvetićemo preporuci za čitanje, u datom slučaju must read romanu starog majstora Vidosava Stevanovića koji je pod naslovom „Šta kaže ptica“ nedavno izašao u izdanju „Lagune“. U romanu nema nijednog imena, a opet, posle samo nekoliko pročitanih rečenica biva kristalno jasno da su dva junaka - od kojih svaki u zasebnom poglavlju priča svoju priču - Ivan Stambolić i Slobodan Milošević.

Ima vrlo etablirano profesionalnih istoričara koji tvrde da se o Napoleonovom pohodu na Rusiju može više saznati iz velikog Tolstojevog romana „Rat i mir“, nego iz hiljada i hiljada istoriografskih knjiga, studija i tekstova posvećenih istoj temi. U tom smislu i gorepotpisani kuhinjski istoričar tvrdi da roman „Šta ptica kaže“ osvetljava mračna zbitija u Srbiji između sredine osamdesetih i početka dvehiljaditih uverljivije, obuhvatnije, pa, ako hoćete, i faktografski tačnije, nego stotine i stotine radova iz pera istoričara od zanata (serem im se na zanat, čast, naravno, izuzecima).

Vidosav je pribegao postupku - kome i moja neznatnost ponekad pribegava - u kome priču o tome kako je (i zašto) ubijen pripoveda ubijeni. Za razliku od sličnih romanesknih uradaka, Vidosav je priči ubijenog priložio i priču ubice (čije je ime i prezime poznato redakciji). Te dve paralelne priče nenametljivo, ali upečatljivo, pričaju sumornu priču o Srbiji, beogradskoj cincarsko-kalburskoj čaršiji, o zlobi duha palanke koje (i zloba i palanka) nisu posledice ograničenog prostora, nego ograničenog uma i - konačno i najvažnije - priču o društvenoj inerciji i kukavičluku koji svakovrsnim nepočiniteljima ostavlja odrešene ruke.