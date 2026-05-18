Britanski premijer i lider laburista Kir Starmer je na opštim izborima 2024. godine okončao četrnaestogodišnju vladavinu torijevaca. Istovremeno je ulazak Najdžela Faraža u parlament pokazao da nisu nestali snaga i vitalnost pokreta nastalog oko bregzita.

Katastrofalan poraz laburista na lokalnim izborima rasplamsao je raspravu o političkoj budućnosti premijera Starmera. Unutar Laburističke stranke već se govori o naslednicima poput Vesa Stretinga i Endija Barnama. Rastuće siromaštvo i nezadovoljstvo među najranjivijim slojevima stanovništva dodatno krune podršku vladi, pa se britanski premijer suočava s najtežom krizom od dolaska na vlast.

Političko lutanje i nesposobnost Borisa Džonsona, Tereze Mej, Liz Tras, Rišija Sunaka, ali i aktuelne laburističke vlade, da ponude konkretne odgovore na goruće probleme Britanaca direktno su se reflektovali na Faražovu popularnost i impresivan uspon Reform UK. Najdžel Faraž je danas nadomak Dauning strita. Rast britanske populističke desnice nije samo posledica unutrašnjih problema i krize. Poslednjih godina oko Faraža i njegovih sledbenika formira se šira međunarodna mreža političke, medijske i finansijske podrške koja povezuje deo američke desnice, konzervativne think-tankove, teh-mogule i globalne antiestablišmentske pokrete.

Za vreme prvog Trampovog mandata Faraž je postao jedan od njegovih najbližih evropskih saveznika. Njegovi odnosi s bivšim glavnim strategom Bele kuće Stivom Benonom pokrenuli su stvaranje transatlanske mreže populističkih i antievropskih pokreta čiji je cilj zajednički front protiv Brisela, migracija i evropskih institucija. Bez obzira na to što taj projekat nije ostvaren, ideološke i medijske veze su ostale čvrste.