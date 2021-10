MANJI UDAR NA BUDŽET RODITELJA! Ministar Udovičić učesnik RE-SET SUMMIT-a: Cilj su najbolji uslovi za mlade koji se bave sportom

Sa sve većim uspehom naših sportista Srbija se sa pravom može nazvati sportskom nacijom.

Adria Media Group organizuje online panel-diskusiju RE-SET na temu sporta i mladih, a jedan od učesnika je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je u jutarnjem programu emisije "Redakcija" na Kurir televiziji govorio o stanju mladih u sportu.

foto: Kurir televizija

- Najvažnija tema, kako da motivišemo mlade ljude da veruju u sebe i naprave velike rezultate. Kod mene je bila želja za dokazivanjem, želja za uspehom, postavljanje visokih ciljeva i da kroz sve padove treba učiti - kaže ministar Udovičić.

Ministar Udovičić je naglasio i da su ulaganja u sport proteklih godina mnogo veća

- Kada pričamo o mladima, moramo uzeti u obzir celokupno društvo. U sportu ili mom delokrugu rada i tui su činjenice egzatne, nesporna je činjenica da imamo nikad veće i više ulaganje u sport i to mislim sa po dva, tri puta veće. I to se vidi i po rezultatima. I naravno, zahvalan sam svim svojim kolegama, a posebno predsedniku Vučiću, jer bez timskog rada ne bismo mogli ništa. Srbija danas obara rekorde u svim pogledima i kada uzmemo kroz sistem školskog takmičenja i sporta, to su nagrade koje su prvo duplo više, a drugo, ne čekaju se ni dana. Ja mogu da vam pričam iz svog iskustva - kaže ministar sporta.

foto: Kurir televizija

Bolji uslovi za decu koja se bave sportom i rasterećenje porodičnog budžeta

- Više puta smo isticali da je neophodno napraviti uslove za decu i đake i da imaju najkvlalitetnije mogućnti da se deca bave sportom, ali je najvažnije uloga svakog pojedinca da bude uzor mladima i pokaže koliko više moraju da se kreću i da imaju veći broj aktivnosti - naglasio je Vanja Udovičić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ostati na pravom puti je jedna individualna odluka da ostanete dosledni i da budete kvalitetniji i bolji. Važan je timski rad i da shvatite da dobar tim, čini i dobrog pojedinca. I da ne odustajete na prvim preprekama, već da shvatite koliko je važno da koliko god puta da padnete, da je neophodno krenuti sa još većom motivaijom. Mi smo tu da mladima pružimo što bolje uslove. Prvenstveno da kroz razne projekte omogućima manji udar na budžet porodica, i ponosni smo na sve programe koji smo realizovali - naglašava ministar Udovičić.

Kurir.rs