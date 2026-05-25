Ukrajina je pozvala na hitan sastanak Saveta bezbednosti UN i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nakon masovnih ruskih vazdušnih udara, rekao je danas ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

U saopštenju objavljenom na mreži X, Sibiha je pozvao na "odgovarajući i snažan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su, prema njegovim rečima, uglavnom bili usmereni na Kijevski region i uključivali upotrebu balističke rakete srednjeg dometa Orešnik.

Sibiha je optužio Rusiju da pokušava da nadoknadi nedostatak vojnog napretka na frontu "varvarskim raketnim udarima".

Najmanje četiri poginule širom zemlje

Najmanje dve osobe su poginule u Kijevu, a gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da je broj povređenih u prestonici porastao na 81.

Predsednik Volodimir Zelenski naveo je da je oko 100 ljudi povređeno, a najmanje četiri osobe su poginule širom zemlje.

Prema informacijama vlasti, u napadima su oštećene i vladine zgrade, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova i zgradu Vlade. Napadi su se dogodili na državni praznik.

- Putin pokušava da zastraši Ukrajinu napadima na civile i rušenjem stambenih zgrada, muzeja, škola i kritične infrastrukture - rekao je ministar spoljnih poslova Sibiha.

Međunarodna zajednica mora da reaguje, poručio je Sibiha, dodajući: "Pozivamo naše partnere da preduzmu odlučne multilateralne akcije kako bi odvratili Rusiju i ubedili je da se obaveže na sveobuhvatni, pravedni i trajni mir".