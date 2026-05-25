Slušaj vest

Ukrajina je pozvala na hitan sastanak Saveta bezbednosti UN i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nakon masovnih ruskih vazdušnih udara, rekao je danas ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

U saopštenju objavljenom na mreži X, Sibiha je pozvao na "odgovarajući i snažan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su, prema njegovim rečima, uglavnom bili usmereni na Kijevski region i uključivali upotrebu balističke rakete srednjeg dometa Orešnik.

Sibiha je optužio Rusiju da pokušava da nadoknadi nedostatak vojnog napretka na frontu "varvarskim raketnim udarima".

Najmanje četiri poginule širom zemlje

Najmanje dve osobe su poginule u Kijevu, a gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da je broj povređenih u prestonici porastao na 81.

Predsednik Volodimir Zelenski naveo je da je oko 100 ljudi povređeno, a najmanje četiri osobe su poginule širom zemlje.

Prema informacijama vlasti, u napadima su oštećene i vladine zgrade, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova i zgradu Vlade. Napadi su se dogodili na državni praznik.

- Putin pokušava da zastraši Ukrajinu napadima na civile i rušenjem stambenih zgrada, muzeja, škola i kritične infrastrukture - rekao je ministar spoljnih poslova Sibiha.

Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Međunarodna zajednica mora da reaguje, poručio je Sibiha, dodajući: "Pozivamo naše partnere da preduzmu odlučne multilateralne akcije kako bi odvratili Rusiju i ubedili je da se obaveže na sveobuhvatni, pravedni i trajni mir".

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaSNIMLJEN TRENUTAK UDARA RUSKOG PROJEKTILA! Horor prizor u razorenom Kijevu, raste broj mrtvih i povređenih: Ovo su teške posledice brutalne ruske osvete (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPUTIN ZAPEO USRED REČENICE, NASTAO JE POTPUNI ŠOK! Procurio snimak koji je Kremlj sakrio od javnosti, Zelenski ga brutalno isprozivao: "Više ne može..." (VIDEO)
Vladimir Putin
PlanetaDOMET DO 5.500 KM, 10 PUTA BRŽA OD ZVUKA: Putinovim Orešnikom žestoko gađan Kijev - sve o brutalnim sposobnostima rakete od koje drhti Zapad! (FOTO)
Orešnik
PlanetaKIJEV BUKVALNO CEO GORI, ŽESTOKA OSVETA PUTINA ZA LUGANSK! Padaju BALISTIČKE rakete "Orešnik", izveden jedan od NAJSNAŽNIJIH UDARA, ima MRTVIH i ranjenih!
kijev.png