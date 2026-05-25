Slušaj vest

Jermenija će automatski izgubiti sve dosadašnje povoljne uslove saradnje sa Rusijom ukoliko odluči da se pridruži Evropskoj uniji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje koje bi organizacije ili udruženja mogla doneti gubitak povlastica za Jerevan, Peskov je izričito naveo Evropsku uniju.

Karekin II i Nikol Pašinjan u sukobu oko Karabaha i Rusije Foto: Hayk Baghdasaryan/PHOTOLURE, Vahram Baghdasaryan/PHOTOLURE

Ova poruka dolazi uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji koji su zakazani za 7. jun, na kojima je aktuelni premijer Nikol Pašinjan kandidat ispred svoje partije Građanski ugovor.

Ne propustitePlanetaPOGLEDAJTE ŠTA JE OSTALO OD TRŽNOG CENTRA U KIJEVU POSLE RUSKOG RAKETIRANJA: Nekada je bio simbol tog dela grada (VIDEO)
kijev.png

Pašinjan navodi da je on ključni garant mira sa Azerbejdžanom, dok bi pobeda opozicije vodila u rat.

Izjava Putina i navodi o mešanju u izbore

Na sastanku sa Pašinjanom, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da rezultati predstojećih parlamentarnih izbora neće uticati na odnose Moskve i Jerevana, te da će se izgradnja odnosa nastaviti.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Pre toga, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija i njeni stavljenici aktiviraju kampanje dezinformacija u Jermeniji uoči parlamentarnih izbora.

Peskov je na ove optužbe odgovorio navodom da je to stara pesma koju su oni usavršili i da će je pevati i u slučaju jermenskih izbora.

Finansijska sredstva Evropske unije za Jerevan

Tokom susreta sa šefom jermenske diplomatije u decembru, Kaja Kalas je potvrdila odluku Evropske unije da Jerevanu dodeli 15 miliona evra pomoći. Ovaj novac namenjen je za održavanje mira i jačanje otpornosti Jermenije.

Zvanično je navedeno da je deo ovih sredstava predviđen za otkrivanje, analizu i reagovanje na strano mešanje u izborni proces.

(Kurir.rs/Komersant/Past Info/P.V.)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI NAPAD RAKETAMA I DRONOVIMA NA BELGOROD! Ruske vlasti objavile broj mrtvih i ranjenih, prekinuto snabdevanje strujom i vodom (VIDEO)
belgorod-2.jpg
PlanetaRUSIJA OMETALA SIGNAL AVIONA U KOJEM JE BIO BRITANSKI MINISTAR? Piloti morali da manevrišu kako bi bezbedno spustili letelicu! (VIDEO, FOTO)
x01 EPA Andy Rain.jpg
PlanetaPUTINOV PREGOVARAČ SA ZELENSKIM BIĆE - LUKAŠENKO? Beloruski predsednik kaže da je "spreman za sastanak" nakon nuklearnih vežbi sa ruskom vojskom (FOTO, VIDEO)
putin zelenski.jpg
Planeta"TEROR PROTIV CIVILA NIJE SNAGA, VEĆ OČAJ" Evropa osudila Rusiju zbog upotrebe balističke rakete "Orešnik" u napadu na Kijev! Oglasili se Ursula, Makron i Merc!
Screenshot 2026-05-24 074403.png