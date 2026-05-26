Avganistanski migrant uhapšen je pod sumnjom da je seksualno zlostavljao 11-godišnju devojčicu, preteći joj nožem u WC-u škole za decu s posebnim potrebama u nemačkom gradu Koblencu.

Devojčica, kojoj je identitet skriven i nemački mediji je nazivaju Samira, učenica je škole Hans Culiger. Napadnuta je 28. aprila kada je nakratko napustila učionicu kako bi otišla do toaleta, gde ju je dočekao muškarac s pomagačem, piše Bild.

- Devojčica mi je ispričala da je jedan od dvojice mladića tokom napada skinuo pantalone. U incidentu je korišćen i nož - izjavio je porodični advokat, Bilal Čolak.

Prestrašena devojčica poverila se sestri o događaju tek nekoliko dana kasnije, nakon čega je porodica odmah podnela prijavu policiji. Osumnjičeni, nezaposleni Nasar S. (20), uhapšen je i od 5. maja nalazi se u istražnom zatvoru.

Prema pisanju Bilda, Samirine drugarice izjavile su da su na dan napada u školskom dvorištu primetile dvojicu znatno starijih muškaraca.

Jedna školska drugarica rekla je da se žrtva tokom nastave zadržala u kupaonici otprilike 20 minuta. Državno tužilaštvo u Koblencu potvrdilo je da je "u toku istraga vezana uz mogućeg pomagača".

Zabrinuti roditelji iz tog područja tvrde da su obojica muškaraca u komšiluku poznati kao "izgrednici" i da su im "posebna meta mlade devojke".

Evelin Dziendziol, portparolka Uprave za nadzor i usluge (ADD) u Triru, koja je nadležna za škole, izjavila je: "Škola je osnovala krizni tim. U njemu su, uz direktora i školski socijalni radnici, savetnici, prosvetni inspektori, školska uprava, služba za školsku psihologiju i predstavnici policije."

Posle incidenta, na ulazu u školu Hans Culiger izvedene su "strukturne promene", a veći broj odraslih zadužen je za nadzor dece tokom odmora. Već je postavljen i interkom sistem s video funkcijom.

Prema pisanju Blda, Nasar S. optužen je i za zlostavljanje još jedne devojčice.