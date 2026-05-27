Ukoliko SAD i Iran postignu mirovni sporazum, on mora biti podnet na razmatranje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se osigurala njegova legitimnost, izjavio je danas kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, odgovarajući na pitanja novinara u sedištu UN u Njujorku.

„Kada se postigne sporazum, on treba da bude podnet na odobrenje Savetu bezbednosti UN, kako bi dobio legitimitet i autoritet“, rekao je Ji, prenosi Tas.

Savet bezbednosti Foto: Profimedia

On je istakao da Kina podržava posredničke napore Pakistana i drugih zemalja i nada se da će dve strane nastaviti da se pridržavaju primirja i da će se „kretati jedna prema drugoj“.

Vang Ji, šef diplomatije Kine Foto: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Kina trenutno predsedava Savetom bezbednosti, a Ji je poručio da to telo zaduženo za međunarodni mir i bezbednost "mora preuzeti svoje odgovornosti".

(Kurir.rs/FoNet)

