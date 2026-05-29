Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je objavila da u Demokratskoj Republici Kongo trenutno postoji 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom, kao i 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se istražuju.

Pojava novih slučajeva zaraze sojem ebole "Bundibugjo" kontinuirano se beleži u DR Kongu, a više slučajeva registrovano je i u Ugandi. U DR Kongu potvrđeno je 125 slučajeva zaraze ebolom i 17 smrtnih ishoda u Ituriju, Severnom Kivuu i Južnom Kivuu.

Kongo ebola

I u Ugandi je potvrđeno sedam slučajeva zaraze, od kojih su tri uvezena iz DR Konga, uz jedan smrtni slučaj. SZO, međutim, nije prijavio prenos bolesti u zajednici.

Stopa smrtnosti među osobama kod kojih je potvrđena infekcija kreće se od 30 do 50 odsto, rekla je Anais Legand iz Tima za visokorizične patogene, koji je deo Programa SZO za hitne zdravstvene situacije.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih

- To je ogroman procenat i znači da će na kraju verovatno umreti do pet od deset ljudi - rekla je Legand, dodajući ipak da su podaci preliminarni i da zahtevaju dodatna istraživanja.

Epidemija ebole u DR Kongo

Rana zdravstvena nega mogla bi pomoći u smanjenju stope smrtnosti, istakla je. Trenutno ne postoje odobrene vakcine ni terapije namenjene posebno za bolest izazvanu virusom Bundibugjo, ranije je saopštio SZO.

