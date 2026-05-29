Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je objavila da u Demokratskoj Republici Kongo trenutno postoji 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom, kao i 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se istražuju.

Pojava novih slučajeva zaraze sojem ebole "Bundibugjo" kontinuirano se beleži u DR Kongu, a više slučajeva registrovano je i u Ugandi. U DR Kongu potvrđeno je 125 slučajeva zaraze ebolom i 17 smrtnih ishoda u Ituriju, Severnom Kivuu i Južnom Kivuu.

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

I u Ugandi je potvrđeno sedam slučajeva zaraze, od kojih su tri uvezena iz DR Konga, uz jedan smrtni slučaj. SZO, međutim, nije prijavio prenos bolesti u zajednici.

Stopa smrtnosti među osobama kod kojih je potvrđena infekcija kreće se od 30 do 50 odsto, rekla je Anais Legand iz Tima za visokorizične patogene, koji je deo Programa SZO za hitne zdravstvene situacije.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

- To je ogroman procenat i znači da će na kraju verovatno umreti do pet od deset ljudi - rekla je Legand, dodajući ipak da su podaci preliminarni i da zahtevaju dodatna istraživanja.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP