Slušaj vest

Jedanaestogodišnjeg dečaka napala je ajkulau vodi pored popularne i prepune plaže u Brazilu, pri čemu je izgubio levu nogu. Prema izjavama očevidaca i snimcima sa lica mesta, dečak je nakon napada molio spasioce da ga ne puste da umre.

Dečak je zadobio teške povrede leve strane tela kada ga je ajkula ugrizla u predelu kuka na plaži Piedade u gradu Žaboatao dos Guararapes oko 13:40 sati po lokalnom vremenu.

Na video-snimku vidi se grupa muškaraca kako izvlači nepomično telo dečaka na obalu i poziva pomoć. Na drugom snimku velika grupa kupača okružuje povređeno dete dok očajnički čeka dolazak hitne pomoći.

Lokalni mediji identifikovali su dečaka kao Žoao Lukas Kastor Nemezio Sales. Na plaži je bio sa svojim stricem Aldemirom Žozeom i još dvoje dece.

- Svi smo bili u vodi pre napada, a ja sam upravo izašao iz mora i ostavio decu da se kupaju - rekao je njegov stric kroz suze.

- Zatim sam čuo neobičan zvuk i kada sam se okrenuo, video sam samo krv. Nisam razmišljao ni sekunde, odmah sam utrčao u vodu da izvučem svog sinovca.

- Bio je svestan i samo me je preklinjao da ga ne pustim da umre.

Spasioci su pružali prvu pomoć teško povređenom dečaku sve dok na lice mesta nisu stigli lekari hitne pomoći, koji su ga prevezli u bolnicu Vazduhoplovstva, a potom u znatno veći klinički centar na operaciju.

Prema lokalnim izveštajima, dečak je sada svestan i nalazi se u stabilnom stanju.

Vatrogasne službe istakle su da se napad dogodio na području na kojem je na snazi državna uredba koja upozorava na povećan rizik od napada ajkula, kao i da su duž plaže postavljeni znakovi upozorenja.

- Na mestu gde je dečak napadnut tabla upozorava da je područje podložno napadima ajkula i pruža informacije o tome kada kupanje treba izbegavati - izjavila je Danise Alves, izvršna sekretarka Državnog komiteta za praćenje incidenata sa ajkulama.

Komitet je saopštio da je ovo 83. zabeleženi incident sa ajkulama u saveznoj državi Pernambuko od početka praćenja 1992. godine, a čak 24 dogodila su se upravo na plaži Piedade.