Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder stigao je u posetu u Moskvi, prenosi reporter nemačke televizije N-tv.

Dopisnik televizije Rajner Munc je video Šredera u hotelu Kempinski.

Šreder, 82-godišnji bivši lider Socijaldemokratske partije, smatra se bliskim prijateljem ruskog lidera Vladimira Putina. On je nekoliko puta posetio rusku prestonicu nakon početka rata sa Ukrajinom, što je naišlo na oštre kritike u Nemačkoj.

Navodi se da je Šreder verovatno otputovao u Rusiju da bi prisustvovao Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počinje 3. juna, ali za sada nema zvaničnog razloga posete.

Putin je predložio Šredera kao potencijalnog pregovarača između Evrope i Rusije, što je Kijev izričito odbio.

Oleksij Makejev, ambasador Ukrajine u Nemačkoj, rekao je da neko ko je godinama zastupao ruske interese u Nemačkoj "nema ni moralni ni politički legitimitet da danas deluje kao posrednik".

Berlin ne razmatra Putinov predlog i vidi ga kao pokušaj da se stvori podela u Nemačkoj.

Kurir.rs/Agencije

