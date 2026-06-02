Od ranih faza ruskog rata u Ukrajini mogli smo da vidimo brojne nekonvencionalne pokušaje da se poveća verovatnoća preživljavanja borbenih vozila.

Sada ruski kamioni dobijaju takozvanu "zaslepljujuću kamuflažu", koristeći taktiku sličnu onoj koju je Rusija već primenila na nekim od svojih najvažnijih vojnih aviona, sa ciljem da zbuni sisteme za navođenje dalekometnog naoružanja koji koriste mogućnost prepoznavanja i upoređivanja slika.

Poslednjih dana na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko fotografija neobično ofarbanih ruskih kamiona. Do sada su primećeni primerci teških kamiona tipa Ural i Kamaz, prenosi portal The War Zone.

Za sada postoje najmanje dva različita obrasca bojenja, jedan sa širokim, uglavnom pravolinijskim prugama nalik zebrinim šarama i drugi sa organskim, vrtložnim motivima koji podsećaju na lišće.

U oba slučaja šare prekrivaju gotovo sve spoljne površine vozila, uključujući točkove i gume.

Nije potpuno jasno da li je bela boja naneta preko crne podloge, preko pojedinih crnih delova ili je jednostavno premazana preko standardne tamnozelene osnovne boje vozila. Moguće je i da se koriste obe metode.

Na prvi pogled, ove šare podsećaju na čuvenu kamuflažu koju je tokom Prvog svetskog rata razvila britanska Kraljevska mornarica za svoje ratne brodove. Takozvana "dazzle" ili "zaslepljujuća" kamuflaža osmišljena je 1917. godine od strane Normana Vilkinsona, zvaničnog ratnog umetnika, kao način za smanjenje gubitaka od napada nemačkih podmornica.

Geometrijski obrasci koriste veoma kontrastne blokove boja, često crne i bele, kako bi razbili vizuelni oblik broda i otežali procenu udaljenosti, pravca i perspektive. Ovakav tip pomorske kamuflaže ponovo se pojavio tokom Drugog svetskog rata, kao i u više navrata nakon toga.

Kada je prvi put uvedena, "dazzle" kamuflaža bila je namenjena da prevari ljudsko oko koje posmatra kroz periskop. Čak i nakon pojave naprednijih daljinomera i radara, ona je i dalje pružala određeni stepen zaštite.

Ljudskom posmatraču otežavala je procenu kursa i brzine broda, kao i njegovo pouzdano prepoznavanje.

Isti osnovni princip sada se primenjuje na ruskim kamionima sa ovom vrstom kamuflaže, s tom razlikom što cilj više nije da se prevari ljudsko oko, već "veštačko oko" pre svega sistemi zasnovani na elektrooptičkim i infracrvenim kamerama.