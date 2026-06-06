SVETSKI PROGRAM ZA HRANU: Sukob na Bliskom istoku gura milione ljudi u glad
Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima, saopštio je danas Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija.
Svetski program za hranu je saopštio da je u martu upozorio da bi čak 45 miliona ljudi moglo da se suoči sa akutnom nesigurnošću u snabdevanju hranom, ako cene nafte ostanu oko 100 dolara po barelu do juna, kao i da se taj scenario sada odvija, prenosi Rojters.
U saopštenju se navodi da su domaćinstva u Avganistanu, Somaliji i Šri Lanki među najteže pogođenima, i suočavaju se sa sve većim pritiskom zbog većih troškova goriva, skokova cena hrane, gubitka prihoda i poremećene trgovine.
U Somaliji se očekuje da će se 6,5 miliona ljudi, što je oko trećina stanovništva, suočiti sa teškom glađu naredne godine, dok se u Avganistanu procenjuje da bi moglo biti pogođeno 17,4 miliona ljudi.
Svetski program za hranu predviđa da će, ako poremećaji u snabdevanju naftom potraju, još 2,5 miliona Somalijaca i 2,3 miliona Avganistanaca biti u opasnosti da ostanu bez dovoljno namirnica.
Svetski program za hranu je naveo i da će zbog smanjenja finansiranja ove godine pružiti pomoć za 1,5 miliona ljudi manje širom sveta, a još devet miliona ljudi će ostati bez pomoći ako situacija sa smanjenim finansiranjem potraje šest meseci.