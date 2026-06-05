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Švajcarske pravosudne vlasti proširile su istragu o požaru u baru "Konstelejšn" u Kran-Montani, podizanjem nove optužnice protiv vlasnice Džesike Moreti, koja je sada osumnjičena i za falsifikovanje dokumenta.

Moreti je, zajedno sa suprugom Žakom Moretijem, saslušana danas pred tužilaštvom u kantonu Vale, a tužioci su kasnije saopštili da je protiv nje proširena istraga za novo krivično delo, preneo je Figaro.

Prema navodima iz istrage, nova optužba se odnosi na sumnjivu fakturu za kupovinu akustične pene postavljene u objektu, koja je pronađena tokom pretresa njihove kuće u februaru.

1/11 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Društvene Mreže, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

Istražitelji sumnjaju da je dokument falsifikovan. U izveštaju je navedeno da faktura sadrži neusklađene podatke, uključujući poreski broj koji ne odgovara navedenoj kompaniji, kao i nelogičnosti u registracionim podacima izdavaoca.

1/10 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin X, JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, Društvene Mreže, screenshot X

Kompanija koja se pominje u dokumentu navodno je negirala da faktura odgovara njenom sistemu evidencije.

Pored nove optužbe za falsifikovanje, istraga obuhvata sumnje na ubistvo iz nehata, podmetanje požara iz nehata i nanošenje teških telesnih povreda iz nehata. Prema švajcarskom zakonu, krivično delo falsifikovanja može da bude kažnjeno zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom.

1/5 Vidi galeriju Napadnuti Žak i Džesika Moreti Foto: Alessandro Della valle/Keystone, EPA/Cyril Zingaro

Advokat koji zastupa oštećene ocenio je da je nova optužnica "logičan korak" u istrazi.

U požaru u baru "Konstelejšn" u Kran-Montani, u novogodišnjoj noći, poginula je 41 osoba, a povređeno je 115.