12:13

Vučić izrazio saučešće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Iks profilu o velikoj nesreći koja se dogodila u Švajcarskoj.

- Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji u švajcarskom ski-centru u kojem je tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broj ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i institucijama Švajcarske Konfederacije, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švajcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće - naveo je Vučić na Iksu.

11:45

Italijani pišu da je poginulo 40 ljudi

Iako su švajcarske vlasti rekla da veruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se veruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Švajcarska Kran-Montana Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, screenshot X, Printskrin X

Posle stravičnog požara u bar u luskuznom letovalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera!

U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih monogi teško. Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a odeljenje intenzivne nege je puno.

11:25

Otkriven uzrok tragedije?

Član Državnog saveta Švajcarske Stefan Ganzer je rekao da uzrok tragedije u Kran-Montani nije eksplozija već požar.

- Tragediju je izazvao požar, a ne eksplozija. Upravo je taj požar izazvao nekoliko eksplozija koje su svedoci čuli. Međutim, ove eksplozije su bile posledica požara, a ne obrnuto - pojasnio je Ganzer.

