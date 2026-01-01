UŽIVO HOROR U ELITNOM SKIJALIŠTU, 40 LJUDI IZGORELO U POŽARU! Drastično skočio broj žrtava tragedije u Švajcarskoj, uvedena zabrana letova (FOTO/VIDEO)
Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izvestilo je da je broj mrtvih čak 40, dok je oko 100 povređeno.
Mnoge žrtve imaju teške opekotine, a kako pišu švajcarski mediji bolnice su pune.
Za sada nema naznaka da je u pitanju teroristički napad, ali je celo područje zatvoreno i uvedena je zabrana letova.
Vučić izrazio saučešće
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Iks profilu o velikoj nesreći koja se dogodila u Švajcarskoj.
- Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji u švajcarskom ski-centru u kojem je tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broj ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i institucijama Švajcarske Konfederacije, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švajcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće - naveo je Vučić na Iksu.
Italijani pišu da je poginulo 40 ljudi
Iako su švajcarske vlasti rekla da veruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se veruje da je stradalo oko 40 ljudi.
Posle stravičnog požara u bar u luskuznom letovalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera!
U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih monogi teško. Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a odeljenje intenzivne nege je puno.
Otkriven uzrok tragedije?
Član Državnog saveta Švajcarske Stefan Ganzer je rekao da uzrok tragedije u Kran-Montani nije eksplozija već požar.
- Tragediju je izazvao požar, a ne eksplozija. Upravo je taj požar izazvao nekoliko eksplozija koje su svedoci čuli. Međutim, ove eksplozije su bile posledica požara, a ne obrnuto - pojasnio je Ganzer.
