Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Iran je večeras ispalio balističke rakete prema severu Izraela, zbog čega su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u više područja, uključujući i obalski grad Haifu.

Ovako brzo razvoj dešavanja dolazi neposredno nakon što su iz Irana poručili da preti direktna konfrontacija sa SAD zbog Libana.

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala lansiranje projektila iz Irana prema izraelskoj teritoriji, kao i da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju, a Komanda za civilnu zaštitu poslala je preliminarna upozorenja na mobilne telefone u ugroženim područjima, objavio je IDF.

Vlasti su pozvale građane da se odmah sklone u zaštićene prostore nakon prijema upozorenja i da tamo ostanu do novih uputstava.

Izraelska vojska je naglasila da je izlazak iz skloništa dozvoljen tek nakon zvaničnog obaveštenja i pozvala je stanovništvo da se strogo pridržava uputstava civilne zaštite.

Prema prvim informacijama, Iran je u poslednjim minutima lansirao najmanje četiri balističke rakete prema severu Izraela.

Izraelski i regionalni mediji navode da je napad izveden kao odgovor na današnje izraelske udare na južna predgrađa Bejruta u Libanu.