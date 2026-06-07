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Izraelska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana uspešno presrela sve balističke projektile koje je Iran dosad lansirao prema severu Izraela.

Ipak, situacija je i dalje kritična jer odbrambeni sistemi nastavljaju da deluju i presreću nove iranske rakete nakon što je otpočeo i treći talas napada usmeren ka severnom delu zemlje.

Ovo je prvi napad Irana od 8. aprila na Izrael, kada je dogovoreno primirje.

Portparol izraelske vojske potvrdio je da su dosadašnji udari uspešno neutralisani, dok više izraelskih medija, kao i dobro obavešteni portal Aksios, javljaju da Izrael već uveliko priprema žestok odgovor na večerašnji iranski napad.

Da je situacija na ivici potpunog usijanja potvrđuju i vanredne vesti sa aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu, odakle se za poletanje pripremaju dva aviona za dopunu goriva u vazduhu Stratotanker i jedan Pegasus.

Iako za sada nije zvanično potvrđeno kuda će ovi avioni biti upućeni, njihova aktivacija se direktno povezuje sa potencijalnim vojnim odgovorom i vazdušnim udarima na iransku teritoriju.

Prema pisanju portala Vala Njuz, Izrael je već zvanično zatražio zeleno svetlo od Sjedinjenih Američkih Država za pokretanje napada na energetske ciljeve širom Irana.

Zbog ove dramatične eskalacije hitno je reagovao i Vašington. Američki zvaničnici potvrdili su da je predsednik Donald Tramp momentalno brifiran i obavešten o novom sukobu između Izraela i Irana.