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Napadač naoružan nožem povredio je šest ljudi na železničkoj stanici "Pensilvanija" u Njujorku, saopštile su vlasti. Napad se dogodio sinoć, a osumnjičeni je uhapšen.

Hitna pomoć je zatekla jednu žrtvu sa teškim, dve sa srednjim i dve sa lakšim povredama, sapštila je vatrogasna služba.

U saopštenju se dodaje da su svi povređeni ljudi zbrinuti u bolnici.

Vlasti za sada nisu objavile detalje o tome šta je bio motiv napada.