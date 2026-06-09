Napadač naoružan nožem ranio je šestoro ljudi na železničkoj stanici "Pensilvanija" u Njujorku
Planeta
HOROR U NJUJORKU: Pomahnitali napadač nožem ubadao ljude na prepunoj stanici, šestoro ranjeno! (VIDEO)
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Napadač naoružan nožem povredio je šest ljudi na železničkoj stanici "Pensilvanija" u Njujorku, saopštile su vlasti. Napad se dogodio sinoć, a osumnjičeni je uhapšen.
Hitna pomoć je zatekla jednu žrtvu sa teškim, dve sa srednjim i dve sa lakšim povredama, sapštila je vatrogasna služba.
U saopštenju se dodaje da su svi povređeni ljudi zbrinuti u bolnici.
Vlasti za sada nisu objavile detalje o tome šta je bio motiv napada.
(Kurir.rs/Beta)
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