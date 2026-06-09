KRVAVI PIR U ŠKOLI! Tri osobe izbodene nožem, uhapšena devojčica, opsadno stanje u Mančesteru (FOTO)
Tri osobe izbodene su nožem u napadu u srednjoj školi u Mančesteru jutros, izveštava Dejli Mjel.
Škola je iz bezbednosnih razloga zatvorena, a jedna devojčica je uhapšena nakon ozbiljnog incidenta.
Policija Velikog Mančestera insistira da "nema šire pretnje po učenike i osoblje u školi".
- Tri osobe su povređene, međutim, smatra se da povrede trenutno nisu ozbiljne. Hitne službe su i dalje na licu mesta i pružamo podršku školi. Ne veruje se da postoji šira pretnja po učenike i osoblje u školi - rekao je portparol policije.
Polijska i ambulantna vozila su fotografisana ispred kapije i u školskom dvorištu.
Iznad zgrade je viđen i helikopter hitne pomoći, dok su se na mestu događaja okupljale velike grupe učenika i roditelja.
Zadruga Akademija Mančester je mešovita srednja škola u predgrađu Blekli.
(Kurir.rs/Dejli Mejl)