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Tri osobe izbodene su nožem u napadu u srednjoj školi u Mančesteru jutros, izveštava Dejli Mjel.

Škola je iz bezbednosnih razloga zatvorena, a jedna devojčica je uhapšena nakon ozbiljnog incidenta.

Policija Velikog Mančestera insistira da "nema šire pretnje po učenike i osoblje u školi".

- Tri osobe su povređene, međutim, smatra se da povrede trenutno nisu ozbiljne. Hitne službe su i dalje na licu mesta i pružamo podršku školi. Ne veruje se da postoji šira pretnja po učenike i osoblje u školi - rekao je portparol policije.

Polijska i ambulantna vozila su fotografisana ispred kapije i u školskom dvorištu.

Iznad zgrade je viđen i helikopter hitne pomoći, dok su se na mestu događaja okupljale velike grupe učenika i roditelja.