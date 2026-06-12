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SAZNANJA SAJTA AKSIOS O MEMORANDUMU O RAZUMEVANJU

SAZNANJA SAJTA AKSIOS O MEMORANDUMU O RAZUMEVANJU

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Američki sajt Aksios objavio je da su četiri aviona američkog Ratnog vazduhoplovstva poletela za Evropu u okviru priprema za moguću ceremoniju potpisivanja sporazuma između SAD i Irana o okončanju rata.

Izvori ovog medija upoznati sa pripremama navode da avioni idu ka švajcarskom gradu Ženevi gde se očekuje da će potpredsednik SAD Džej Di Vens potpisati sporazum u ime Vašingtona.

Aksios otkriva, pozivajući se na diplomatu iz jedne od zemalja posrednika u pregovorima i neimenovanog američkog zvaničnika, takođe i sadržaj Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, za koji predsednik Donald Tramp tvrdi da će uskoro biti potpisan.

U tom dokumentu se poziva na hitnu debokadu Ormuskog moreuza bez naplate "putarina" na toj pomorskoj ruti, kao i na ublažavanje sankcija Iranu u skladu sa time koliko Teheran bude poštovao sporazuma.

1/9 Vidi galeriju Prva runda pregovora SAD i Irana u Pakistanu Foto: Jacquelyn Martin / AFP / Profimedia, Pakistan Prime Minister's Office / UPI / Profimedia

Memorandum bi produžio aktuelni prekid vatre na 60 dana, uključujući i teritoriju Libana, a tokom tog perioda bi se vodili pregovori o nuklearnom programu Irana.

Tekst uključuje i okvir za rešavanje problema iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, mada bi bilo kakva akcija u vezi s iranskim nuklearnim programom zavisila od drugog, detaljnijeg sporazuma koji tek treba da usledi.

1/5 Vidi galeriju Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako Tramp tvrdi da bi sporazum mogao da bude potpisan već ovog vikenda, nakon pretnje američkim zauzimanjem ostrva Harg ključnog za izvoz nafte, Iran je saopštio da još nije doneo konačnu odluku.

Iranska agencija Mer objavila je detaljan spisak uslova koji se navodno nalaze u nacrtu memoranduma o razumevanju sa SAD.

Ona se poziva na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, ali detalje nisu javno potvrdili ni Teheran ni Vašington.

U izveštaju se navodi da tekst još uvek nije zvanično odobrilo iransko rukovodstvo.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Prema mediju iz Teherana, nacrt memoranduma sadrži 14 tačaka:

1. Trajni i trenutni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban

2. "Posvećenost SAD nemešanju u unutrašnje poslove Irana" i poštovanje njegovog suvereniteta

3. Ukidanje američke pomorske blokade u roku od 30 dana

4. Povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana

5. Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od 30 dana "uz iranske aranžmane"

6. Suspenziju američkih sankcija na iransku naftu

7. SAD i saveznici će izraditi planove za obnovu Irana "vredne najmanje 300 milijardi dolara"

8. 60 dana pregovora radi postizanja konačnog sporazuma "zasnovanog na nuklearnim pitanjima i potpunom ukidanju" sankcija

9. Ponovno potvrđivanje iranskog obećanja da neće proizvoditi nuklearno oružje

10. Tokom pregovora, SAD neće povećavati svoje snage u regionu niti uvoditi nove sankcije

12. Uspostavljanje mehanizma za praćenje sprovođenja sporazuma

13. Konačni sporazum treba da bude odobren rezolucijom Saveta bezbednosti UN

14. Završni pregovori neće početi pre oslobađanja polovine zamrznutih iranskih sredstava, suspenzije sankcija na naftu i ukidanja pomorske blokade