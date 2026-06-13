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Godine 2016, stanovnici Almatija u Kazahstanu formirali su ljudski lanac kako bi spasili psa i njegovog vlasnika koji su se zaglavili u reci.

Deset godina kasnije, u martu 2026. godine, umetnička instalacija u znak sećanja na dramatično spasavanje otkrivena je na reci Ulken, koja se uliva u rezervoar Sairan, jedno od najpopularnijih rekreativnih područja u gradu.

Skulptura stoji blizu mesta incidenta. Pas je upao u vodu i nije mogao da se popne zbog strmih obala. Njegov vlasnik se spustio pokušavajući da pomogne, ali je i on ostao zaglavljen.

Svedoci su se potom udružili kako bi ih izvukli na sigurno. Video snimak spasavanja brzo je postao viralan, navodno privukavši više od 20 miliona pregleda na društvenim mrežama.

Instalacija prikazuje lanac ljudi koji se drže jedni za druge, simbolizujući solidarnost i međusobnu pomoć. Ruka poslednje figure proteže se preko ograde, omogućavajući posetiocima da je uhvate i simbolično učestvuju u spasavanju. Gradski zvaničnici su rekli da je skulptura finansirana privatnim donacijama. Prema izveštajima medija, identiteti pojedinaca koji su učestvovali u spasavanju ostaju nepoznati.

- Koncept instalacije zasnovan je na idejama uzajamne pomoći, solidarnosti i jedinstva. Kompozicija prikazuje figure povezane u lanac, simbolizujući podršku i kolektivnu akciju u prevazilaženju teškoća. Inspirisana je slikom koja je odjeknula u javnosti i odražava vrednosti bliske svakom stanovniku - navodi se u zvaničnom saopštenju.