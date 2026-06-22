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Evropase našla na udaru snažnog toplotnog talasa, kakav poslednjih godina postaje sve češći. Delove kontinenta zahvatila je ogromna toplotna kupola, a u Francuskojtemperature dostižu i do 45 stepeni Celzijusa.

Ekstremne vrućine uzrokuje masa vrelog vazduha koja se sa severa Afrike širi ka Evropi, potpomognuta snažnim područjem visokog pritiska poznatim kao afrički anticiklon.

Meteorolozi upozoravaju da taj sistem zadržava vreo vazduh iznad zapadne i centralne Evrope, zbog čega temperature iz dana u dan dodatno rastu, prenosi Daily Mail.

Najpogođenija je Francuska, gde je gotovo polovina kontinentalnih departmana pod najvišim stepenom upozorenja. Vlasti upozoravaju da bi ovaj toplotni talas mogao da bude jednako opasan kao i onaj iz 2003. godine, kada je zbog velikih vrućina u toj zemlji umrlo gotovo 15.000 ljudi.

- Reč je o izuzetno snažnom i veoma ranom toplotnom talasu - poručio je francuski ministar ekologije Matije Lefevre.

Zbog opasnosti po zdravlje, vlasti su tokom tradicionalne proslave "Fete de la Muzik" zabranile konzumiranje alkohola na ulicama. Dok su neki građani podržali ovu odluku, drugi smatraju da zabrana neće imati veliki efekat.

Zatvoren je i deo škola. U ponedeljak ih je van funkcije bilo 845, dok su brojne druge skratile nastavu. Nastavnici upozoravaju da učionice postaju nepodnošljive bez klimatizacije.

Problemi su zahvatili i saobraćaj. Francuske železnice otkazale su desetine vozova jer visoke temperature povećavaju rizik od oštećenja pruga i elektroenergetske mreže.

Toplotni talas proširio se i na Španiju, gde je u delovima zemlje temperatura premašila 40 stepeni, dok su u Nemačkoj, Belgiji, Italiji i Grčkoj zabeleženi slični ekstremni uslovi. U Grčkoj su izbili i šumski požari.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene dodatno pojačavaju ovakve pojave.

- Ljudski uticaj na klimu uneo je dodatnu toplotu u atmosferu i učinio ekstremne temperature mnogo intenzivnijim nego ranije - rekao je klimatolog Akšej Deoras.