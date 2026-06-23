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Andrij Melnik, ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, sinoć je uputio oštro upozorenje Rusiji na sednici Savetu bezbednosti, rekavši da je kontrola Moskve nad okupiranim ukrajinskim teritorijama privremena i da bi Kijev mogao da revidira svoju ponudu o prekidu vatre ako UN nastavi sa "pristupom sačekaj i vidi".

- Ukrajina je spremna da se uključi u direktne pregovore sa Rusijom kako bi obezbedila pravedan i trajan mir u skladu sa Poveljom UN, ali naše strpljenje nije beskrajno. Dakle, obraćajući se ruskom predstavniku, mogu da vam dam jedan savet: nikada nećete moći da držite okupirane teritorije. Nikada. Zato odlazite iz Ukrajine što je pre moguće, pre nego što bude prekasno - kazao je Melnik na sednici koju je Kijev zatražio nakon talasa ruskih napada na ukrajinske gradove, civile i kulturne znamenitosti.

On je rekao da se Savet bezbednosti sastaje šesti put za mesec dana povodom rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, naglašavajući da takva učestalost nije "ukrajinski hir" već rezultat eskalacije napada Moskve na civile.

Kijev post prenosi da je Melnik posebno ukazao na noć između 14. i 15. juna, kada je Rusija pokrenula jedan od svojih najvećih kombinovanih vazdušnih udara na Ukrajinu, koristeći 70 raketa i više od 600 dronova, pri čemu je prestonica Kijev bila glavna meta.

Andrij Melnik, ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Foto: Bianca Otero / Zuma Press / Prof/(C) Bianca Otero

"Rusija ponovo prešla crvenu liniju varvarstva"

Tada je petoro ljudi poginulo, a desetine su ranjene, uključujući decu i trudnicu.

Melnik je veliki deo obraćanja posvetio šteti nanetoj u tom ruskom napadu Kijevsko-pečerskoj lavri, pravoslavnom manastiru iz 11. veka i lokalitetu svetske baštine koji je pod zaštitom UNESKO.

- Rusija je ponovo prešla još jednu crvenu liniju u svom nemilosrdnom varvarstvu - poručio je on.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Melnik je kazao da su ruske snage namerno ciljale i oštetile Sabornu crkvu uspenja presvete Bogorodice, centralni deo kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Ukrajinski ambasador pri UN je rekao da je napad na Lavru razotkrio svu laž tvrdnji Moskve da njoj pripada duhovno i istorijsko nasleđe Kijevske Rusije.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Putinove "imperijalne zablude"

Melnik je ocenio da je ruski predsednik Vladimir Putin, vođen "imperijalnim zabludama", pokušao da prisvoji nasleđe Kijevske Rusije, jedne od najmoćnijih srednjovekovnih država u Evropi, čiji je centar bio u Kijevu.

Po njegovom mišljenju, Putin je oštećenjem Saborne crkve uspenja presvete Bogorodice, naneo udarac temeljima sopstvene naracije.

- Zakucao je ekser u kovčeg sopstvenog istorijskog mita – iluzije o bilo kakvoj legitimnoj vezi (Rusije) sa duhovnim srcem ukrajinskog pravoslavlja - rekao je Melnik.