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Francuski predsednik, Emanuel Makronobjavio je na društvenim mrežama dramatičan snimak upada francuskih marinaca na naftni tanker Deliver, za koji se sumnja da je deo ruske "flote u senci" kojom Moskva zaobilazi zapadne sankcije.

- Francuska mornarica presrela je u utorak tanker Deliver dok je prolazio uz obalu Sicilije, kršeći pomorsko pravo - napisao je Makron u objavi na platformi "Iks", uz video-snimak na kojem se vidi kako se komandosi iz vojnih helikoptera spuštaju na palubu broda.

"Nećemo dozvoliti da finansiraju ruski rat"

Makron je naglasio da ova akcija jasno pokazuje odlučnost evropskih saveznika da suzbiju ruske kanale za izvoz nafte, a izvedena je samo nekoliko dana nakon slične velike operacije koju je sprovela Velika Britanija.

- Ova najnovija akcija protiv flote u senci pokazuje odlučnost Evropljana. Nećemo dozvoliti floti u senci da izbegava sankcije i finansira ruske ratne napore. Evropa je odlučna. Nastaviće sa svim potrebnim naporima kako bi povećala cenu rata za Rusiju i omogućila uspostavljanje snažnog i trajnog mira u Ukrajini - poručio je Makron.

Zapadne zemlje pojačale su pritisak na "flotu u senci", mrežu starih tankera koje Rusija koristi kako bi prikrila poreklo svoje nafte i nastavila njen izvoz uprkos međunarodnim sankcijama.

Britanci nedavno izveli sličnu akciju u Lamanšu

Operacija koju Makron pominje dogodila se 14. juna, kada su britanski specijalci i agenti Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala upali na tanker Smirtos u Lamanšu.

Bila je to prva takva operacija pod vođstvom Velike Britanije, sprovedena nakon što je utvrđeno da je tanker uplovio u britanske teritorijalne vode bez važeće zastave.

1/10 Vidi galeriju Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

Naime, Kamerun je neposredno pre toga, pod diplomatskim pritiskom Evropske unije, uklonio Smirtos i još 35 drugih brodova ruske flote u senci iz svog registra brodova, ostavivši tanker praktično bez državne pripadnosti.

Brod Smirtos, koji je prevozio više od 100.000 tona ruske sirove nafte tipa Urals iz luke Ust-Luga ka Indiji, britanske vlasti zadržale su na sidrištu kod Vejmuta.

Indijski kapetan broda, Ajaj Pant, odmah je uhapšen i zvanično optužen pred britanskim sudom za direktno kršenje sankcija protiv Rusije, za šta mu preti kazna do 10 godina zatvora.