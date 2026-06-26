Slušaj vest

Ivanov je bio ministar odbrane od 28. marta 2001. do 15. februara 2007. godine. Sa Vladimirom Putinom je drugovao još u vreme dok su obojicva radili u KGB-u, sedamdesetih godina.

Rođen je 1953. godine u Lenjingradu, i studirao je engleski i švedski jezik, nakon čega se zaposlio u KGB.

Služio je u Helsinkiju i Keniji.

16. februara 2007. godine imenovan je za prvog potpredsednika vlade.

12. maja 2008. godine postao je potpredsednik vlade.

Od 2011. do 2016. godine obavljao je funkciju šefa kabineta predsedničke izvršne kancelarije.

12. avgusta 2016. godine imenovan je za specijalnog predsedničkog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

14. maja 2024. godine Ivanov je ponovo imenovan na funkciju specijalnog predsedničkog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

Bio je član Saveta bezbednosti Rusije.

Ne propustitePlaneta"NE BI TREBALO DA OČEKUJEMO DA RUSIJA SAMO GUBI I NE URADI NIŠTA" Putin sprema "provokaciju" u NATO pred samit Alijanse - ovo su POTENCIJALNE METE (FOTO)
Moskva napad rat u Ulrajini (2).jpg
PlanetaVELIKA TRAMPOVA POBEDA, AMERIČKI VRHOVNI SUD DAO ZELENO SVETLO! Uskoro počinju deportacije 356.000 ljudi, slučaj četiri Haićanke LEDI KRV u ŽILAMA!
Donald Tramp
PlanetaMOSKOVLJANI BESNI! Kruže nestvarni snimci, čekanje u redovima za gorivo traje satima: "Ovo se zaista dešava, neke pumpe su zatvorene, dajemo otkaz" (FOTO/VIDEO)
moskovljani.jpg
PlanetaBRUTALNA RAZMENA UDARA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Opšta UZBUNA u Kijevu, prete balistički napadi, dronovi se obrušavaju na Moskvu i Krim, pogođena KLJUČNA fabrika!
Kijev Ukrajina Rusija (1).jpg