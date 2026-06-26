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Ivanov je bio ministar odbrane od 28. marta 2001. do 15. februara 2007. godine. Sa Vladimirom Putinom je drugovao još u vreme dok su obojicva radili u KGB-u, sedamdesetih godina.

Rođen je 1953. godine u Lenjingradu, i studirao je engleski i švedski jezik, nakon čega se zaposlio u KGB.

Služio je u Helsinkiju i Keniji.

16. februara 2007. godine imenovan je za prvog potpredsednika vlade.

12. maja 2008. godine postao je potpredsednik vlade.

Od 2011. do 2016. godine obavljao je funkciju šefa kabineta predsedničke izvršne kancelarije.

12. avgusta 2016. godine imenovan je za specijalnog predsedničkog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

14. maja 2024. godine Ivanov je ponovo imenovan na funkciju specijalnog predsedničkog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.