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Jedan od najuticajnijih ljudi u užem krugu ruskog predsednika Vladimira Putina, bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, preminuo je u 73. godini. Vest je privukla veliku pažnju ne samo zbog njegove političke težine, već i zato što njegovu smrt prvobitno nije objavio Kremlj, već košarkaška organizacija.

Tek nakon objave VTB ujedinjene lige, u kojoj je Ivanov bio počasni predsednik, Kremlj je potvrdio vest. Iz kabineta ruskog predsednika stigla je kratka poruka u kojoj se navodi da je Vladimir Putin izrazio "najdublje saučešće porodici i prijateljima Sergeja Ivanova".

Ivanov je decenijama pripadao samom vrhu ruske političke i bezbednosne elite. Bio je jedan od najpoznatijih predstavnika grupe takozvanih "silovika", ljudi koji su, poput Putina, započeli karijeru u sovjetskoj obaveštajnoj službi, KGB-u, a nakon raspada Sovjetskog Saveza postali najuticajnije ličnosti u ruskom državnom aparatu.

Rođen je u Lenjingradu, sada Sankt Peterburgu, istom gradu iz kojeg potiče i Vladimir Putin.

Nakon što je proučavao strane jezike, pridružio se KGB-u, gde su se njih dvojica upoznali na početku karijere. Kasnije se uzdigao kroz bezbednosne strukture, a nakon što je Putin došao na vlast, imenovan je za zamenika direktora Federalne službe bezbednosti (FSB).

Foto: AP

Prvi civil na funkciji ministra odbrane

Godine 2001. postao je ruski ministar odbrane, ušavši u istoriju kao prvi civil na toj poziciji u modernoj Rusiji. Njegov politički uticaj je nastavio da raste, a 2005. godine imenovan je za zamenika premijera, a dve godine kasnije za prvog zamenika premijera ruske vlade.

U to vreme, Ivanov je često pominjan kao jedan od najozbiljnijih kandidata za Putinovog naslednika. Pošto ruski ustav u to vreme nije dozvoljavao Putinu da služi treći uzastopni predsednički mandat, mnogi su verovali da Ivanov može da preuzme Kremlj.

1/5 Vidi galeriju Sergej Ivanov, bivši ruski ministar odbrane, preminuo u 73. godini Foto: AP 9 Dec 2012, Fonet Mart 2014, printscreen YT

Zamalo na mestu predsednika

Međutim, Putin je na kraju odlučio drugačije i podržao Dmitrija Medvedeva za predsednika, dok je Ivanov ostao na vrhu državne vlade kao zamenik premijera, a zatim i šef predsedničkog kabineta.

Njegova politička moć je počela da opada 2016. godine, kada je smenjen sa mesta šefa administracije Kremlja.

Umesto jedne od najuticajnijih pozicija u zemlji, preuzeo je poziciju specijalnog predsedničkog izaslanika za pitanja zaštite životne sredine i transporta, što su mnogi analitičari tada protumačili kao svojevrsnu degradaciju.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da vest o njegovoj smrti nije prva koju je objavila ruska vlada. Umesto Kremlja, informaciju je prva objavila VTB ujedinjena liga, regionalna košarkaška organizacija čiji je Ivanov bio počasni predsednik. Tek nakon toga stigla je zvanična potvrda iz Moskve.

Foto: Wikipedia

Od Ivanova se oprostio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji ga je opisao kao "izuzetnog državnika koji je dao neprocenjiv lični doprinos razvoju moderne Rusije".