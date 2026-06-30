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U bečkom okrugu Lizing, u ponedeljak uveče dogodio se težak incident u kojem je brutalno napadnuta žena (44). Prema informacijama iz policije, nju je u hodniku zgrade iz zasede sačekao bivši verenik, državljanin Bosne i Hercegovine (45), ignorišući važeću zabranu prilaska.

Nakon što je savladao ženu, napadač ju je primorao da uđe u vešeraj, gde ju je davio i fizički napao pesnicama i nožem.

Osumnjičeni je nakon svirepog napada pobegao u nepoznatom pravcu, ostavivši žrtvu sa teškim povredama.

Iako u kritičnom stanju, povređena žena je uspela da privuče pažnju komšinice, koja je odmah reagovala i alarmirala hitnu pomoć.

(Kurir.rs/Heute)

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