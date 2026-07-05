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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp obratio se građanima okupljenim na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu, poručivši da je "američki san ponovo živ" i da pred zemljom stoje još veći uspesi.

Na binu je izašao u pratnji prve dame Melanije Tramp, nakon što je program nakratko bio prekinut zbog jakog nevremena i preventivne evakuacije posetilaca. Među prisutnima su bili i članovi njegove porodice - sinovi Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp, ćerka Tifani, unuka Kaj, kao i snaja Betina.

Na početku obraćanja osvrnuo se na vremenske neprilike koje su odložile početak programa, a zatim pozdravio okupljene, za koje je rekao da ih je bilo oko 150.000.

Donald i Melanija Tramp na proslavi 250. godišnjice postojanja SAD i Dana nezavisnosti SAD u Vašingtonu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Osvrt na istoriju i snagu Amerike

Govoreći o istoriji SAD i predstojećem obeležavanju 250 godina američke nezavisnosti, Tramp je naglasio dostignuća zemlje i ocenio da su Sjedinjene Američke Države danas bogatije, bezbednije i ponosnije nego ikada.

Tokom ceremonije prikazane su istorijske američke zastave za koje je rekao da su se vijorile u vreme borbe za nezavisnost. On je istakao da Amerikanci nikada neće dozvoliti da izgube svoju slobodu i ponovio tvrdnju da se "američki san vratio".

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Donald i Melanija Tramp Foto: Mark Schiefelbein/AP

Vojska, izbori i zakon koji promoviše

Značajan deo govora posvetio je američkim oružanim snagama, ocenivši da su danas snažnije nego ikada zahvaljujući ulaganjima tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

Tramp je promovisao i Zakon o spasavanju Amerike, zalažući se za pooštravanje izbornih pravila. Kao ključne mere naveo je obavezno dokazivanje državljanstva prilikom glasanja, kao i ograničavanje glasanja putem pošte samo na određene izuzetke.

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Trampov govor trajao je 40 minuta Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Počast veteranima i kritika komunizma

Posebno mesto u obraćanju zauzeli su američki vojni veterani, među kojima su na binu izašli i oni stariji od 100 godina. Tramp im je zahvalio na službi i žrtvi koju su podneli u odbrani zemlje.

Predsednik SAD je u više navrata kritikovao komunizam, ocenivši da je ta ideologija nespojiva sa američkim vrednostima i poručivši da za nju nema mesta u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Donald i Melanija Tramp Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Poruka o budućnosti Amerike

Tokom govora, koji je trajao oko 40 minuta, Trampu su se na bini pridružili članovi porodica poginulih američkih vojnika, poznatih kao "Zlatne zvezdane porodice", kao i članovi posade NASA misije Artemis 2.

Govoreći o budućnosti zemlje, ocenio je da ne postoji cilj koji Amerikanci ne mogu da ostvare, kao dokaz navodeći stanje na berzi i nivo zaposlenosti u SAD.

Na kraju obraćanja poručio je da "duh 1776. godine i dalje živi" i da Sjedinjene Američke Države tek očekuju najbolji period. Nakon govora pozvao je okupljene da zajedno prate tradicionalni vatromet kojim je obeležen Dan nezavisnosti.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

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