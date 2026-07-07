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Telo žene osumnjičene za ubistvo ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku pronađeno je u blizini Kijeva, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore u organima reda.

"Dana 6. jula, telo žene osumnjičene za pokušaj ubistva sankcionisanog biznismena Vadima Jermolajeva pronađeno je u blizini Kijeva", prenosi Ukrajinska pravda.

Prema informacijama dobijenim od izvora, telo žene koja je upucana pronađeno je u ponedeljak oko 23 časa.

Navedeno je da je boravila van Ukrajine od 22. marta 2025. do 1. jula 2026. godine.

Interpol je raspisao crvenu poternicu za Anastasijom Berezovskom(39), državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

Anastasija Brezovska, Ukrajinka osumnjiena za napad na Vadima Jermolajeva Foto: Printskrin Interpol

Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca, preneo je CNN.

Interpolova poternica navodi da je poslednje poznato prebivalište imala u Nemačkoj, kao i da na desnoj ruci, od ramena do lakta, ima karakterističnu tetovažu za koju se veruje da prikazuje zmiju.

Istražitelji navode da je nakon eksplozije pobegla iz Monaka u Francusku, a potom nastavila put ka Italiji vozilom sa nemačkim registarskim oznakama koje je, prema navodima tužilaštva, bilo iznajmljeno za potrebe operacije.

Tužilaštvo je saopštilo da složenost korišćene eksplozivne naprave ukazuje na mogućnost da je u napadu učestvovalo više osoba.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Tokom istrage u Monaku privremeno su uhapšena dvojica muškaraca, ali su kasnije pušteni zbog nedostatka dokaza.

Kako je ranije saopšteno, vlasti Monaka sumnjaju da je Berezovska viđena u Nemačkoj, saopštio je pravosudni izvor.

Prema izvorima iz istrage, osumnjičena je zabeležena sigurnosnim kamerama kako nosi tamnu odeću i šešir.

Prvobitno su istražitelji smatrali da je u pitanju muškarac.

Napad se dogodio ispred stambene zgrade u Monaku, a žrtve su povređene u prizemlju objekta.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Nemačka policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv 39-godišnje državljanke Ukrajine za kojom je raspisana međunarodna poternica u vezi sa eksplozijom u Monaku, prenosi Špigel.

Prema saopštenju nemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gde su, osim stana, pretraženi i zaplenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su prosleđeni vlastima Monaka.

Vadim Jermolajev Foto: Printskrin X

Veruje se da nije delovala sama

Prema informacijama Interpola, žena je 2022. godine ušla u Nemačku kao ratna izbeglica, a kasnije je boravila u saveznoj pokrajini Hesen.

Nemačke vlasti navode da osumnjičena od ranije nije bila poznata policiji.

Istražitelji veruju da u incidentu nije delovala sama, a u okviru istrage ranije su bila uhapšena i dva muškarca koji su kasnije pušteni.

Motiv napada za sada nije poznat, a nemački list navodi, pozivajući se na bezbednosne izvore, trenutno se kao mogući motivi razmatraju i veza sa organizovanim kriminalom i privatni razlozi, dok za sada nema dokaza o umešanosti obaveštajne agencije.

U nedavnim saopštenjima iz Monaka, objavljeno je da se verzija terorističkog napada isključuje. Umesto toga, Kancelarija glavnog tužioca kneževine pokrenula je istragu o pokušaju ubistva i postavljanju eksplozivne naprave na javnom mestu.