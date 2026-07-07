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Italija će prestati da odgovara na provokativne izjave predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavio je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

Premijerka Đorđa Meloni prošlog meseca optužila je Trampa da je izmislio priču o njoj, pošto je američki predsednik rekao jednoj italijanskoj televiziji da ga je ona "molila" da se fotografiše sa njom na samitu G7 u Francuskoj.

Pošto je bilo planirano da se dvoje lidera sastanu na NATO samitu u Ankari koji traje danas i sutra, Tramp je ponovo rasplamsao spor objavivši na svojoj mreži fotografiju Meloni kako gleda u njega, uz natpis:"Potrebna zabrana prilaženja", velikim slovima.

"Tramp govori u svoje ime. Imamo američkog predsednika koji voli da provocira, naročito na društvenim mrežama. Odlučili smo da prestanemo da odgovaramo na takve izjave kako ne bismo podsticali sporove među našim saveznicima", rekao je Tajani za list La Stampa.

Foto: Evan Vucci / AFP / Profimedia

"Mi jesmo i ostaćemo prijatelji Sjedinjenih Američkih Država, kao našeg strateškog partnera i partnera Evrope", dodao je on.

Meloni je nekada bila glasna pristalica Trampa i bila je jedina evropska liderka koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji 2025. godine.

Međutim, ove godine ga je kritikovala zbog napada na papu Lava zbog njegove osude sukoba u Iranu. To je, zauzvrat, izazvalo oštru reakciju američkog predsednika, koji ju je optužio da nema hrabrosti, prenosi Rojters.

Italijanski list Il Foljo je danas na naslovnoj strani ismejao Trampovu poruku Meloni, objavivši fotografiju američkog predsednika sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, uz isti natpis: ;"Potrebna zabrana prilaženja".