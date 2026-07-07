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Na kameri je zabeleženo kako siloviti tornado pustoši grad u Kini, primoravajući stanovnike da beže spasavajući živu glavu.

Supertajfuni su protutnjali delovima zemlje, izazvavši iznenadne poplave u kojima je poginulo najmanje 11 ljudi, dok su stotine primorane na evakuaciju.

Šokantni snimci tornada koji je pogodio Ežou u provinciji Hubej prikazuju meštane kako prestravljeni traže zaklon dok ekstremni vetrovi brzine do 257 km/h uništavaju sve pred sobom.

Na jednom od snimaka vidi se kako se staklena vrata restorana lome u paramparčad pod naletom krhotina koje lete zastrašujućom brzinom.

Drveće je čupano iz korena, a pijačne tezge su ostale potpuno smrskane i nagomilane na gomile.

Snimak iz vazduha prikazuje apokaliptične scene na ulicama grada nakon prolaska tornada. Ruševine i otpad prekrivaju svaki kvadratni metar betona, dok se očajni meštani trude da se izbore sa posledicama katastrofe.

Tornado je izuzetno redak u provinciji Hubej, prema rečima meteorologa Vang Sjaoling, a poslednji tornado pogodio je ovaj region 2021. godine.

Poplave i pustošenje tajfuna Majsak

Poplave su usmrtile najmanje četiri osobe u gradu Naning na jugu Kine, saopštili su zvaničnici, dok su nivoi reka i akumulacija naglo porasli na putu tajfuna Majsak. Meteorolozi su izdali hitno upozorenje da još jedan supertajfun preti istočnoj obali zemlje.

Tajfun Majsak je tokom vikenda pogodio velike delove Vijetnama i kinesku južnu ostrvsku provinciju Hajnan, a očekuje se da će ogromne količine vode koje je usisao iznad Južnokineskog mora izručiti kako se bude kretao dublje ka unutrašnjosti kopna.

Poplave su već pogodile desetine hiljada stanovnika u Naningu, glavnom gradu autonomne oblasti Guangsi. Voda se prelila ili probila barijere na tri ključne akumulacije.

Zvaničnici su podigli nivo vanredne situacije na najviši stepen, upozoravajući da bi "izuzetno obilne padavine" mogle dodatno da pogoršaju situaciju i potpuno parališu spasilačke napore.

U Guejgangu, udaljenom oko 270 kilometara, poplavne vode su pretvorile glavnu saobraćajnicu u ogromno jezero, gutajući automobile i šaljući blatnjave bujice koje su se survale niz brdo pravo na jedno gradilište. U stravičnom klizištu nestalo je najmanje 16 ljudi, dok je podivljala bujica odnela još 33 osobe.

Južnije, u Fangčenggangu, zabeleženi su dramatični snimci na kojima vodena stihija nosi automobile niz ulice, dok voda u pojedinim vozilima doseže čak do volana.

Državna pomoć i mobilizacija vojske

Kineska vlada i ministarstvo finansija hitno su izdvojili stotine miliona juana za finansiranje spasilačkih službi i sanaciju štete u najugroženijim regionima.

Sa druge strane, Tajvan se priprema za istorijske padavine – očekuje se da će pojedina područja biti potopljena sa više od jednog metra kiše.

Tamošnja vlada je već mobilisala blizu 29.000 vojnika koji su u stanju visoke pripravnosti kako bi pomogli u predstojećim spasilačkim operacijama.