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Pet trkača je povređeno tokom prvog trčanja s bikovima na ovogodišnjem festivalu San Fermin u severnom španskom gradu Pamploni danas, ali niko nije zadobio povrede opasne po život.

Uglavnom su prošli sa modricama. Dugi, oštri rogovi bikova nisu izazvali ozbiljne povrede, izvestio je državni emiter RTVE sa čuvenog, ali kontroverznog događaja. Tri osobe su prebačene u bolnicu.

Festival u čast Svetog Fermina

Festival u čast gradskog zaštitnika, Svetog Fermina, počeo je u ponedeljak i završava se sledećeg utorka. Svakog jutra, šest borbenih bikova, neki teški preko 600 kilograma, predvođeni nekoliko pitomih volova, vode se da jure kroz uske ulice starog grada do arene za borbu bikova u kasnim popodnevnim satima.

Foto: Ainhoa Tejerina/EFE

Svake godine, desetine trkača, uglavnom mladića, povređene su dok testiraju svoju snagu na ruti od 825 metara. Od 1924. godine bilo je 16 smrtnih slučajeva, poslednji 2009. godine.

Protesti i kontroverze

Ove godine, kao i prethodnih godina, grupe za zaštitu životinja protestovale su protiv tradicionalnog događaja, koji se održava od 1591. godine i postaje sve kontroverzniji u Španiji. Aktivisti za prava životinja godinama se protive trčanju sa bikovima, opisujući ga kao „srednjovekovno mučenje“.

Uprkos tome, festival i dalje privlači hiljade posetilaca iz celog sveta, posebno iz Evrope, Australije, Azije i Sjedinjenih Država.