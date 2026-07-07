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Foto: Kurir

Generalni sekretar NATO Alijanse Mark Rute je na samitu u Ankari tokom Foruma odbrambene industrije analizirao proteklu godinu i ulaganja koja su postigli saveznici.

Ističe da su saveznici napravili značajan napredak i da se kreću u pravom smeru i da će, prema projekcijama, do sledeće godine Alijansa imati kapacitet da proizvede oko 4 miliona artiljerijskih granata godišnje. Skoro dvostruko više nego prošle godine.

"Godinu dana kasnije, možemo videti rezultate. Samo prošle godine, evropski saveznici i Kanada potrošili su skoro 20% više na odbranu nego godinu pre toga. Dodatnih 139 milijardi dolara. Kada pogledamo 2025. i 2026. godinu zajedno, to je povećanje od 258 milijardi dolara, odnosno više od 250 milijardi. Jedna stvar je jasna: novac je tu i stiže još mnogo više, ali ovaj keš se mora staviti u funkciju. Njime moraju da se kupe kapaciteti kako bi se realno odvraćalo i branilo. Vlade i odbrambena industrija utiru put investiranjem u proširenje odbrambene proizvodnje. Samo tokom protekle godine videli smo 37 milijardi dolara investiranih samo u jačanje same naše odbrambene industrijske baze", rekao je Rute.

1/9 Vidi galeriju Kurir na NATO samitu u Ankari Foto: Kurir

Inače, jutros su potpisani novi ugovori vredni desetine milijardi dolara.

"To znači više sistema protivvazdušne odbrane i napadačkih kapaciteta, više satelitskih komunikacija, više municije, više dronova i antidron sistema, kao i povećanu otpornost i spremnost. Prema našim projekcijama, do sledeće godine Alijansa će imati kapacitet da proizvede oko 4 miliona artiljerijskih granata godišnje. Skoro dvostruko više nego prošle godine. To je masovnost. Dakle, da, postigli smo stvaran napredak. Krećemo se u pravom smeru. Strategija je jasna. Ali utakmica je daleko od gotove. A da bismo pobedili, potrebno nam je da svi članovi tima ponesu svoj teret. Da radimo više, brže, zajedno. Nemamo luksuz vremena. Kapaciteti su nam potrebni sada kako bismo osigurali da ostanemo spremni", kaže Rute.

On je ponovo apostrofirao Rusiju kao moguću pretnju, ali je i naveo da Rusija uliva skoro polovinu svog nacionalnog budžeta u svoju ratnu mašinu.

"Skoro 50% onoga što Rusija troši odlazi u ratnu mašinu. Njena namenska industrija radi danonoćno. I ne samo namenska industrija, već i ostatak industrijske baze u Rusiji podržava ratne napore. Kina nastavlja da modernizuje svoje oružane snage i proširuje svoje nuklearne kapacitete bez transparentnosti. Severna Koreja nastavlja da proširuje svoj nuklearni program i snabdeva Rusiju. I dok je nedavna akcija SAD značajno unazadila iranske nuklearne i programe balističkih raketa, moramo ostati budni. Ove zemlje sve više sarađuju. I to bi trebalo sve nas da zabrine jer vam garantujem da im naši najbolji interesi nisu na umu", poručio je generalni sekretar.

Svoj govor na ovom forumu završio je motivišućim rečima za saveznike: "Potrebni su nam sigurni lanci snabdevanja. A iznad svega, potrebni su nam stručni ljudi: inženjeri, tehničari, inovatori. Pobednički timovi se pripremaju. Oni treniraju, investiraju, grade poverenje i nastavljaju da se usavršavaju. To je upravo ono što moramo da nastaviti da radimo. Partnerstvo između NATO-a i industrije je ono koje pobeđuje".

03:07 KURIR TV U ANKARI: Počinje dvodnevni NATO samit, učestvuju 32 zemlje članice Izvor: Kurir televizija