Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra
Liderka "Nacionalnog okupljanja" drastično kažnjena
OSUĐENA MARIN LE PEN! Liderka ekstremne desnice dobiće NANOGICU, neće se kandidovati za predsednicu Francuske!
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Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.
Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra, preneli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.
Foto: AP/Thibault Camus
Marin Le Pen je ranije izjavila za radio LCI da neće učestvovati na predsedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi joj bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije.
Kurir.rs/Agencije
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