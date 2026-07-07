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Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.

Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra, preneli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

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Foto: AP/Thibault Camus

Marin Le Pen je ranije izjavila za radio LCI da neće učestvovati na predsedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi joj bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije.

Kurir.rs/Agencije

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