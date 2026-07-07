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Ukrajinski dronovi pogodili su veliku fabriku mikroelektronike u Brjanskoj oblasti, hemijsko postrojenje u istom regionu, kao i skladište goriva na aerodromu u Belgorodskoj oblasti, saopštio je 7. jula Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi The Kyiv Independent.

Prema navodima Generalštaba, fabrika Kremnij El proizvodi mikročipove, energetske poluprovodničke uređaje, sisteme za elektronsko ratovanje i drugu opremu za rusku vojsku.

Istovremeno, Brjanska hemijska fabrika proizvodi barut, eksploziv i komponente raketnog goriva.

Kako se navodi, proizvodi ovog postrojenja koriste se u proizvodnji municije i raketa koje ruske snage koriste u napadima na Ukrajinu.

Brjanska i Belgorodska oblast na zapadu Rusije graniče se sa ukrajinskim oblastima Černigov, Sumi i Harkov.

1/8 Vidi galeriju Napad Ukrajinaca na Rusiju Foto: screenshot X

Napadnuti i železnički mostovi na Krimu

The Kyiv Independent navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje ukrajinskog Generalštaba, dok se ruske vlasti nisu oglašavale do trenutka objavljivanja vesti.

Najnoviji napad usledio je u trenutku kada Ukrajina poslednjih sedmica intenzivira napade dronovima dugog dometa na ciljeve u Rusiji i na okupiranim teritorijama, nastojeći da oslabi rusku ratnu mašineriju.

Generalštab je saopštio da su među metama bila i dva železnička mosta na Krimu, gde je Ukrajina već izvela niz napada na logističke pravce između okupiranog poluostrva i kopnenog dela Rusije, što je, prema ukrajinskim tvrdnjama, izazvalo ozbiljne probleme u snabdevanju gorivom.