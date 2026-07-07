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Najdžel Faraž je podneo ostavku na mesto poslanika u britanskom parlamentu za Klakton nakon što je bio pod pritiskom zbog toga što nije prijavio poklone od bogatih pristalica.

Lider Reform UK suočava se sa istragom o standardima nakon što nije objavio poklon od 5 miliona funti od milijardera kripto investitora Kristofera Harborna pre poslednjih izbora.

Možda će se suočiti i sa još jednom istragom zbog navoda da ga je finansijski podržavao kripto kockar i osuđeni prevarant Džordž Kotrel, koji je njegov bliski prijatelj.

Faraž je predstavio kontrolu kao "zaveru establišmenta" i tvrdio da mediji uznemiravaju njegovu porodicu.

Vodeći zagovornik Bregzita dramatično je saopštio da napušta svoju funkciju nakon skoro 30 godina karijere kao izabrani političar. Faraž će se ponovo kandidovati na dopunskim izborima u pokušaju da dokaže kontinuiranu podršku svojih birača usred sukoba oko poklona koje je primio.

Poslednjih meseci, gospodin Faraž se našao pod lupom javnosti zbog donacija, uz pozive da se suoči sa nekoliko istraga o svojim finansijskim poslovima.

1/7 Vidi galeriju Najdžel Faraž, lider stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK) Foto: Jordan Pettitt/PA, NEIL HALL/EPA

Istrage o finansijama i donacijama

Faraž se našao pod intenzivnim pritiskom zbog optužbi da mu je osuđivani kriminalac Džordž Kotrel obezbedio sredstva za obezbeđenje i osoblje u godini pre njegovog izbora. Laburisti su pozvali Izbornu komisiju da sprovede istragu o ovom pitanju.

Takođe ga istražuje i parlamentarni savetnik za standarde zbog poklona od 5 miliona funti koji mu je dao Kristofer Harborn, kripto-milijarder.

List The Sunday Times otkrio je da Faraž nije prijavio beneficije koje je primio od Džordža Kotrela, uključujući osoblje, obezbeđenje i korišćenje jedne nekretnine. Kotrel je ranije priznao krivicu za elektronsku prevaru i bio je zatvoren u SAD.

Činilo se da je Faraž juče izgubio živce pred novinarom koji ga je ispitivao o aferi Kotrel, dok je poslanik Liberalnih demokrata, Džoš Babarinde, pozvao komesara za parlamentarne standarde da istraži ponašanje lidera Reformističke partije.

1/14 Vidi galeriju Najdžel Faraž, predsednik stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivša Bregzit partija) Foto: Jordan Pettitt/PA, Thomas Krych/AP, NEIL HALL/EPA

Politički kontekst i reakcije

Ova situacija dolazi u trenutku kada partija "Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo" (Reform UK) nastavlja da beleži visok rejting, vodeći u anketama za Vestminster sa 25 odsto podrške, prema podacima agencije YouGov.

Vladajuća Laburistička partija zaostaje sa svega 20 odsto usred previranja oko liderstva, pri čemu je planirano da Endi Bernam zameni Kira Starmera na najvišoj funkciji.

Dok se spor oko poklona razbuktavao, Robert Dženrik iz partije Reform UK odbacio je sve optužbe o nepravilnostima i tvrdio da Faraž nije morao da prijavi donaciju.

"Džordž Kotrel je neplaćeni volonter bez zvanične uloge u Reform UK, kao i hiljade drugih članova stranke. Posetnica je osmišljena kako bi donatori ili drugi članovi javnosti lakše stupili u kontakt sa kancelarijom Najdžela Faraža. Nije imala za cilj da sugeriše bilo kakvu zvaničnu poziciju ili ovlašćenje", rekao je portaprol partije Reform UK.

Poslanici moraju da prijave sve "finansijske interese" iz perioda od 12 meseci pre nego što su izabrani u parlament.

Laburisti i torijevci su iskoristili ovo najnovije otkriće kao municiju za napad na gospodina Faraža.

Lider partije Reform UK otkrio je ubrzo nakon podneva da će dati izjavu "o svojoj budućnosti u javnom životu", ali nije izneo više detalja.

Politička karijera Najdžela Faraža

Prvi put je postao član Evropskog parlamenta 1999. godine i ostao je u Briselu sve dok Ujedinjeno Kraljevstvo nije napustilo EU 2020. godine.

Predvodio je zvaničnu kampanju "Leave" (Za izlazak) za napuštanje EU od strane Ujedinjenog Kraljevstva 2016.

U više navrata je pokušavao da postane poslanik u britanskom parlamentu, ali je u Vestminster ušao tek 2024. godine, predstavljajući izbornu jedinicu Klakton.