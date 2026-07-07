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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razočaran ponašanjem pojedinih NATO saveznika zbog, kako je naveo, izostanka podrške američkim operacijama protiv Irana, istovremeno ističući da možda ne bi ni došao na samit Alijanse da se ne održava u Turskoj, prenose Reuters i AP.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari, Tramp je pohvalio domaćina samita i naglasio da je upravo zbog njega odlučio da prisustvuje skupu.

Da se samit nije održavao u Turskoj, gde je moj prijatelj veoma snažan lider, veoma snažna ličnost, moguće je da ne bih došao“, rekao je Tramp.

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Foto: Alex Brandon/AP

Tramp: Nismo dobili podršku zbog Irana

Američki predsednik potom je kritikovao pojedine članice NATO zbog njihovog stava tokom sukoba sa Iranom.

„Veoma sam razočaran. Nismo dobro tretirani zbog onoga što smo uradili u Iranu“, rekao je Tramp.

Dodao je da Sjedinjene Države izdvajaju ogromna sredstva za odbranu saveznika.

Mi ulažemo ogromne količine novca u NATO kako bismo štitili Evropu, Kanadu i druge saveznike“, poručio je američki predsednik.

Prema Reutersu, Trampova kritika bila je usmerena na evropske saveznike koji nisu podržali američke vojne akcije protiv Irana, što je poslednjih nedelja izazvalo nove tenzije unutar Alijanse.

Samit u znaku odbrane i Ukrajine

Lideri 32 članice NATO okupili su se u Ankari na dvodnevnom samitu na kojem su glavne teme povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje vojne industrije i nastavak podrške Ukrajini. Samit se održava u trenutku kada Vašington od evropskih saveznika traži da preuzmu veći deo odgovornosti za sopstvenu bezbednost.

(Kurir/Reuters/AP)

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