RUSI SE TUKU ZBOG GORIVA! Nestašica izazvala haos na pumpama, potegnuti noževi i pištolji (VIDEO)
Građani satima čekaju u redovima kako bi sipali gorivo, a nervoza je u pojedinim slučajevima prerasla u fizičke obračune, pa čak i upotrebu vatrenog i hladnog oružja.
Kriza je, prema pisanju oba medija, povezana sa ukrajinskim napadima dronovima na ruske rafinerije i naftnu infrastrukturu, zbog čega je proizvodnja goriva značajno smanjena, a nestašice su se proširile na veliki deo zemlje.
Tuče od Sibira do Baltika
U Sankt Peterburgu rasprava dvojice vozača oko mesta na pumpi završila se tako što je jedan izvadio pištolj, dok je drugi iz automobila uzeo nož i napao protivnika. Napadač je završio u kućnom pritvoru.
Slični incidenti zabeleženi su u Kalinjingradu, Krasnodaru, Kalugi, Sverdlovskoj oblasti, Tatarstanu, Čiti i drugim regionima, gde su izbile tuče zbog reda za gorivo ili pokušaja pojedinih vozača da preskoče kolonu. U pojedinim slučajevima intervenisali su zaposleni na pumpama i policija.
Poseban tretman za pojedine vozače izazvao bes građana
Dodatno nezadovoljstvo izazvala je odluka pojedinih regionalnih vlasti da određene kategorije vozača oslobode čekanja u redovima.
U Čiti su među one koji imaju pravo prvenstva uvršteni učesnici rata u Ukrajini i članovi njihovih porodica, što je izazvalo nove sukobe među građanima. U drugim regionima lokalni funkcioneri takođe koriste pravo prvenstva pri točenju goriva.
Prema pisanju The Guardiana, nestašice su zahvatile gotovo celu Rusiju, uključujući i Moskvu. Pojavili su se višesatni redovi na pumpama, kašnjenja u transportu robe, smanjen broj taksi vozila, pa čak i takozvani „turizam zbog goriva“, pri kojem vozači odlaze u Kazahstan ili Kinu kako bi natočili rezervoare.
(Kurir.rs/The Guardian/Meduza.io)