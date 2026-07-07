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Oficir ukrajinske vojne obaveštajne službe priznao je ubistvo žene osumnjičene za atentat na biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku, saopštili su Tužilaštvo i Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) 7. jula.

Ukrajinske vlasti pronašle su telo ukrajinske državljanke Anastasije Berezovske (39), koju Monako sumnjiči za izvođenje pokušaja atentata na Jermolajeva 29. juna, navele su ove dve agencije u zajedničkom saopštenju. Ukrajinski organi za sprovođenje zakona pokrenuli su istragu o njenoj smrti 1. jula.

Anstasija Berezovska, osumnjičena za napad na ukrajisnkog oligarha Vadima Jermolajeva u Monaku Foto: Interpol

Tok istrage i šokantno priznanje

"Prema rečima istražitelja, (Berezovska) je stigla u Ukrajinu 1. jula 2026. godine", saopštili su Generalno tužilaštvo i SBU. "Vlasti su identifikovale osobe sa kojima je bila u kontaktu i ušle u trag njenom kretanju".

Takođe su naveli da je, nakon povratka u Ukrajinu, Berezovska bila u kontaktu sa svojom porodicom, bivšim pripadnikom organa reda i aktivnim oficirom ukrajinske vojne obaveštajne službe.

"Znajući da su oba muškarca u više navrata prebacivala novac Berezovskoj preko kriptovalutnih novčanika i bankovnih računa, istražitelji su ih ispitivali kao moguće osumnjičene za pokušaj ubistva u Monaku", rekli su oni.

"Tokom hitnih istražnih radnji, aktivni oficir HUR-a priznao je da je ubio Berezovsku zajedno sa još jednim osumnjičenim. On je takođe izjavio da nije obavestio svoje pretpostavljene o kontaktima sa Berezovskom, transferima novca, niti o bilo kojim drugim svojim postupcima, već da je delovao na sopstvenu inicijativu".

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Agencije su takođe navele da je "pretresom kuće bivšeg pripadnika organa reda otkriven i podrum za koji se čini da je korišćen kao komora za mučenje".

"Oba osumnjičena su privedena zbog sumnje da su izvršili ubistvo kao deo grupe koja je delovala sporazumno", saopštili su oni.

Generalno tužilaštvo i SBU su naveli da organi reda pripremaju optužnice protiv osumnjičenih. Predistražni postupak vodi Nacionalna policija Ukrajine uz operativnu podršku kontraobaveštajnog odeljenja SBU i ličnu pomoć šefa vojne obaveštajne službe Oleha Ivaščenka. Takođe su dodali da telo Berezovske ima "prostrelne rane na glavi, kao i istrošene čaure".

https://www.kurir.rs/planeta/10041818/nova-teorija-o-atentatu-na-ukrajinskog-oligarha-u-monaku Foto: Printskrin Interpol

Ko je meta napada Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev, žena za koju se tvrdi da je njegova ljubavnica, Ana Nasobina i njihov trinaestogodišnji sin povređeni su u eksploziji u stambenoj zgradi u Monaku 29. juna.

Oba roditelja su bila u kritičnom stanju, dok je dete navodno stabilno nakon što je zadobilo povrede koje nisu opasne po život.

Jermolajev je jedan od najbogatijih i najuticajnijih biznismena u Dnjepru i poseduje imovinu u oblastima agro-biznisa, nekretnina, građevinskog materijala i medicinske opreme.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

On se odrekao ukrajinskog državljanstva 2017. godine i od tada je isključivo državljanin Kipra. Prema pisanju medija Ukrajinska pravda, Jermolajev živi u Monaku otkako je Rusija pokrenula invaziju pune razmere na Ukrajinu 2022. godine.

Inicijalno je predsednik Volodimir Zelenski 2023. godine uveo sankcije Jermolajevu. Tvrdio je da su sankcije bile usmerene protiv "onih koji pomažu rusku agresiju, onih koji joj asistiraju i onih koji su izabrali sramni put saradnje sa terorističkom državom".