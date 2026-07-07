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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izjavio da želi da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom, upozorivši da bi mogao da povuče sve američke trupe iz Evrope. Ovu izjavu dao je po dolasku u Ankaru, gde učestvuje na samitu lidera NATO, prenosi Sky News.

Američki predsednik je, govoreći novinarima tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, kritikovao i evropske saveznike zbog njihove politike u oblasti energetike i migracija.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Tramp ponovo traži Grenland

Na pitanje o Grenlandu, Tramp je rekao da je spor oko vlasništva nad tom teritorijom, koja pripada Kraljevini Danskoj, članici NATO, narušio njegov odnos sa Alijansom.

„Danska ne ulaže dovoljno novca kako bi zaista pomogla Grenlandu, ali to je veoma važan deo za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima“, rekao je Tramp.

On je ponovio da smatra da bi Grenland trebalo da bude pod američkom kontrolom.

„Grenland je, po mom mišljenju, i dalje teritorija koju bi trebalo da kontrolišu Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada nisu pristali na to, uprkos svom novcu koji trošimo da ih štitimo od Rusije, a ne moramo da trošimo taj novac, mogli bismo da povučemo sve naše vojnike iz Evrope“, rekao je Tramp.

On je dodao da se Evropa značajno promenila u poslednjih dvadeset godina i upozorio evropske lidere da obrate pažnju na migracionu i energetsku politiku.

„Kao što ste verovatno primetili, Evropa je danas potpuno drugačije mesto nego pre 20 godina. Moraju da budu oprezni kada je reč o imigraciji i energiji. Ako ne budu pažljivi po ta dva pitanja, Evrope više neće biti“, poručio je Tramp.



