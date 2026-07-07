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Poslovna zgrada u Midtaun Menhetnu u Njujorku, koja je u procesu renoviranja u luksuzne stanove, evakuisana je zbog straha da se nalazi na ivici rušenja.

Građevinske ekipe su se same evakuisale iz nebodera od 37 spratova u Istočnoj 42. ulici u utorak nešto posle 8 sati ujutru, nakon što su otkrile da su dve potporne grede počele da se iskrivljuju na 21. i 22. spratu.

Zvaničnici navode da su spratovi od 21. do 26. ove zgrade, u kojoj se nekada nalazilo sedište farmaceutskog giganta "Fajzer", počeli da se urušavaju pod velikim opterećenjem.

Prema podacima njujorške policije, nema prijavljenih povređenih, ali je evakuacija naređena iz predostrožnosti.

Evakuacija šireg područja i zatvaranje ulica

Osam obližnjih zgrada je takođe evakuisano dok hitne službe rade na licu mesta. Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da trenutno sprovodi istragu u okviru "velike tehničke spasilačke akcije". Na teren su izašli i inspektori Odeljenja za građevinarstvo Grada Njujorka koji aktivno ispituju situaciju.

Istočna 42. ulica, između Druge i Treće avenije, potpuno je zatvorena za pešake i automobilski saobraćaj, a građanima se savetuje da izbegavaju ovo područje.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani apelovao je na sve koji se nalaze u blizini da prate uputstva hitnih službi na terenu.