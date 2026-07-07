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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će Vašington ukinuti sankcije Turskoj i doneti odluku o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Ankari. Izjava je usledila tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na samitu NATO u Ankari, prenosi Reuters.

Na pitanje novinara o sankcijama uvedenim Turskoj prema zakonu CAATSA, Tramp je kratko odgovorio:

„Ukinućemo sankcije.“

Govoreći o mogućoj prodaji aviona pete generacije F-35, dodao je:

„To je odluka koju ćemo doneti.“

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Od S-400 do mogućeg pomirenja

Ova najava predstavlja veliki zaokret u odnosima dve članice NATO. Sjedinjene Države su 2020. godine uvele sankcije Turskoj nakon što je Ankara kupila ruski protivvazdušni sistem S-400. Istovremeno, Turska je isključena iz programa razvoja i nabavke aviona F-35, što je tada izazvalo ozbiljno zahlađenje odnosa između Vašingtona i Ankare.

Za Tursku, povratak u program F-35 imao bi veliki vojni i politički značaj. Ankara godinama tvrdi da je nepravedno isključena iz projekta u koji je ranije ulagala novac i industrijske kapacitete.

Foto: Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Ipak, put do konačnog dogovora nije jednostavan. Reuters navodi da i dalje postoje pravne prepreke, kao i otpor dela američkog Kongresa, koji smatra da pitanje ruskih sistema S-400 nije u potpunosti rešeno.