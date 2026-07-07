KAMERA SNIMILA TRENUTAK UŽASA! Pogledajte kako se klizište sručilo na gradilište, ima mrtvih, spasioci tragaju za zatrpanim radnicima (VIDEO)
U indijskoj saveznoj državi Kerala, u okrugu Vajanad, najmanje pet osoba je poginulo u klizištu, dok se strahuje da je još nekoliko ljudi zatrpano. Spasioci i dalje tragaju za nestalima uprkos jakim kišama, piše Gulf News.
Klizište se dogodilo u blizini mosta Minakši kod Kaladija, na gradilištu drumskog tunela koji povezuje okruge Malapuram i Vajanad.
Građevinski radnici su radili na gradilištu u trenutku nesreće. Prema pisanju indijskih medija, desetak ljudi je ostalo zatrpano, a šest povređenih je prevezeno u bolnicu.
Pripadnici vatrogasnih službi i Nacionalnih snaga za reagovanje u katastrofama (NDRF) su poslati na područje, a u spasavanju su se pridružili i lokalni stanovnici.
Vlasti kažu da je u poslednja 24 sata na to područje palo čak 265 milimetara kiše, što je najverovatnije izazvalo klizište.
Oštećeno je i nekoliko vozila koja su prevozila radnike na gradilište.
Nakon nesreće, održan je hitan sastanak državnog rukovodstva, a premijer Kerale naredio je da se akcija spasavanja sprovede najvećim intenzitetom i poslao ministre na lice mesta da nadgledaju operaciju.
NDTV je izvestio da je ministar T. Sidik nazvao klizište "ljudskom greškom", tvrdeći da su vlasti prethodno upozorile izvođača radova na rizik od klizišta, ali da upozorenja nisu uvažena. Dodao je da je šest povređenih osoba u stabilnom stanju.
Indijski meteorološki odeljenje (IMD) izdalo je crveno upozorenje za Vajanad i susedni okrug Kožikode zbog izuzetno obilnih padavina, dok su okolna područja pod narandžastim upozorenjem.
Vajanad, koji se nalazi u planinskom vencu Zapadni Gati, smatra se najsklonijim klizištima u Kerali. Okrug je već bio pogođen jednom od najsmrtonosnijih prirodnih katastrofa u zemlji, kada je 298 ljudi poginulo u julu 2024. godine u masovnim klizištima.
(Kurir.rs/Jutarnji)