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„Evropu možda očekuju još smrtonosnije nedelje“, upozorili su iz SZO, ističući da visoke temperature više nisu samo neprijatnost, već ozbiljna pretnja po javno zdravlje.

Prema navodima organizacije, prethodni talas vrućine već je izazvao brojne zdravstvene probleme širom kontinenta, dok su pojedine zemlje zabeležile i povećan broj smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama.

Najugroženiji su stariji i hronični bolesnici

Iz SZO upozoravaju da su najvećem riziku izloženi stariji građani, osobe sa hroničnim bolestima, mala deca i ljudi koji rade ili dugo borave na otvorenom.

Stručnjaci podsećaju da ekstremne vrućine mogu izazvati toplotni udar, dehidraciju, pogoršanje srčanih i plućnih oboljenja, ali i povećati rizik od moždanog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Kako prenosi Reuters, novi talas toplog vazduha mogao bi da zahvati veliki deo Evrope već narednih dana, nakon što su pojedine zemlje prethodnih sedmica beležile temperature više od 40 stepeni Celzijusa.





1/10 Vidi galeriju Toplotni talas u Grčkoj Foto: ALEXANDROS VLACHOS/ANA-MPA

Poziv vlastima i građanima na oprez

SZO je pozvala evropske vlade da preduzmu dodatne mere zaštite stanovništva, uključujući pravovremena upozorenja, otvaranje rashladnih centara i posebnu brigu o najugroženijim grupama.

Građanima se savetuje da izbegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti, rashlađuju prostorije i obrate posebnu pažnju na starije članove porodice, komšije i osobe kojima je potrebna pomoć.

Kako navodi Reuters, klimatske promene doprinose tome da toplotni talasi u Evropi postaju sve češći, intenzivniji i dugotrajniji, zbog čega stručnjaci upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski uslovi više ne predstavljaju izuzetak, već novu realnost.