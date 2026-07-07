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Ukrajinske snage pogodile su osam tankera iz ruske takozvane „flote iz senke“ u Azovskom moru u ranim jutarnjim satima 7. jula. Komandant Snaga za bespilotne sisteme Oružanih snaga Ukrajine Robert „Mađar“ Brovdi objavio je ovu informaciju na svom Telegram kanalu, uz video-snimak za koji tvrdi da prikazuje napad.

Brovdi je naveo da je identifikovano svih osam tankera, iako je imenovao samo sedam. Prema podacima servisa MarineTraffic, svi brodovi plove pod ruskom zastavom. Identitet osmog tankera još se utvrđuje.

Kako je dodao, u istom napadu pogođeni su i jedan teretni brod, kao i trajekt. Svi tankeri pretrpeli su ozbiljna oštećenja, ali se puni obim štete za sada ne može proceniti.

„Bitka za gorivo za Krim u Azovskom moru se nastavlja“, napisao je Brovdi.

Ruska strana se do trenutka objavljivanja vesti nije oglasila povodom navoda o napadu.





1/5 Vidi galeriju (VIDEO) PARADA POVODOM DANA MORNARICE Putin: Naša ratna flota je ponos Rusije! Foto: Reuters

Nestašica goriva na okupiranom Krimu počela je krajem proleća, nakon što je ukrajinska vojska izvela napade na cisterne i teretna vozila koja su preko magistrale P-280 „Novorosija“ dopremala gorivo na poluostrvo.