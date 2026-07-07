HITNA EVAKUACIJA U KOMŠILUKU U toku je velika operacija na nivou cele države! Na udaru su sve institucije
Policija je izašla na teren, pregledala objekte i utvrdila da su sve pretnje bile lažne, prenose Bugarski nacionalni radio (BNR) i Bugarska novinska agencija (BTA).
Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, upozorenja su stigla elektronskom poštom i bila su usmerena na sudove, tužilaštva, opštine, bolnice, kancelarije Nacionalne poreske uprave i druge državne institucije.
Zaposleni i građani koji su se u tom trenutku nalazili u zgradama morali su privremeno da napuste objekte, dok su specijalizovane policijske ekipe obavljale detaljne preglede.
Policija: Cilj je izazivanje panike
Kako prenosi BNR, istražitelji smatraju da iza koordinisanih dojava stoji pokušaj izazivanja straha i ometanja rada državnih institucija. Prema prvim procenama, moguće je da su pretnje deo šire hibridne kampanje u kojoj se koriste automatizovane elektronske poruke kako bi se izazvala panika među stanovništvom.
Nakon provera nije pronađena nijedna eksplozivna naprava, a institucije su nastavile sa radom.
Drugi dan zaredom stižu pretnje
Prema pisanju BTA, ovo je drugi uzastopni dan da se širom Bugarske prijavljuju dojave o bombama. Slični incidenti prethodno su zabeleženi u više od 20 gradova, kada su evakuisani sudovi i druge javne ustanove.
Bugarske vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile ko stoji iza koordinisanih pretnji, dok građane pozivaju da ostanu smireni i prate uputstva nadležnih službi u slučaju novih dojava.