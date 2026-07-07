Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija je izašla na teren, pregledala objekte i utvrdila da su sve pretnje bile lažne, prenose Bugarski nacionalni radio (BNR) i Bugarska novinska agencija (BTA).

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, upozorenja su stigla elektronskom poštom i bila su usmerena na sudove, tužilaštva, opštine, bolnice, kancelarije Nacionalne poreske uprave i druge državne institucije.

Zaposleni i građani koji su se u tom trenutku nalazili u zgradama morali su privremeno da napuste objekte, dok su specijalizovane policijske ekipe obavljale detaljne preglede.

Policija: Cilj je izazivanje panike

Kako prenosi BNR, istražitelji smatraju da iza koordinisanih dojava stoji pokušaj izazivanja straha i ometanja rada državnih institucija. Prema prvim procenama, moguće je da su pretnje deo šire hibridne kampanje u kojoj se koriste automatizovane elektronske poruke kako bi se izazvala panika među stanovništvom.

Nakon provera nije pronađena nijedna eksplozivna naprava, a institucije su nastavile sa radom.





1/5 Vidi galeriju Dojava o bombama u Podgorici Foto: RINA

Drugi dan zaredom stižu pretnje

Prema pisanju BTA, ovo je drugi uzastopni dan da se širom Bugarske prijavljuju dojave o bombama. Slični incidenti prethodno su zabeleženi u više od 20 gradova, kada su evakuisani sudovi i druge javne ustanove.