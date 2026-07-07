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Slovačka je proterala jednog ruskog diplomatu i istovremeno pozvala ruskog ambasadora na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova, zbog aktivnosti koje su, prema tvrdnjama Bratislave, predstavljale ozbiljno kršenje međunarodnih diplomatskih pravila, prenose Reuters i Associated Press.

U saopštenju slovačkog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je odluka doneta nakon što su nadležne službe dokumentovale aktivnosti diplomate koje su bile u direktnoj suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

„Razlog za ovu odluku su njegove aktivnosti, koje su predstavljale direktno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i koje su nadležni organi Slovačke detaljno dokumentovali“, saopštilo je Ministarstvo.

Ruskom diplomati dat je rok od 48 sati da napusti teritoriju Slovačke.





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Ambasador pozvan na razgovor

Pored proterivanja diplomate, slovačko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora kako bi mu uručilo protestnu notu i zatražilo da ruska ambasada ubuduće deluje u skladu sa pravilima propisanim Bečkom konvencijom.

Vlasti nisu objavile detalje o tome kakve je konkretne aktivnosti diplomata obavljao, navodeći samo da su one bile nespojive sa njegovim diplomatskim statusom.

Moskva najavila odgovor

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je ubrzo nakon odluke Bratislave, poručivši da će uslediti „odgovarajući odgovor“, prenosi državna novinska agencija RIA Novosti, dok su Reuters i AP naveli da detalji mogućih kontramera za sada nisu poznati.