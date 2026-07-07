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Norveška nastavlja da jača vojnu podršku Ukrajini, najavivši novo finansiranje nabavke protivvazdušne odbrane sa posebnim naglaskom na rakete Patriot i zaštitu od balističkih projektila. Kako je saopštila norveška vlada, pomoć će biti realizovana u saradnji sa Danskom, Nemačkom i Kanadom kroz NATO-ov mehanizam za hitne potrebe Ukrajine (PURL).

Prema navodima norveške vlade, sredstva će biti iskorišćena za nabavku američke vojne opreme namenjene jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. Među prioritetima su rakete za sisteme Patriot, koje imaju ključnu ulogu u odbrani od ruskih balističkih i krstarećih projektila.

Zelenski: Protivvazdušna odbrana je naš glavni prioritet

Najava iz Osla usledila je nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu NATO pozvao saveznike da povećaju isporuke sistema protivvazdušne odbrane.

„Sve ostalo možemo da uradimo sami, ali kada je reč o protivvazdušnoj odbrani, potrebna nam je odlučnost naših partnera“, poručio je Zelenski, ističući da je upravo zaštita ukrajinskog neba trenutno najvažniji prioritet Kijeva.

Prema pisanju Reutersa, Ukrajina poslednjih meseci trpi sve intenzivnije kombinovane napade dronovima i balističkim raketama, zbog čega vlasti upozoravaju da su dodatni sistemi Patriot i presretačke rakete od presudnog značaja za zaštitu gradova i kritične infrastrukture.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Evropski saveznici nastavljaju zajedničku podršku

Norveška vlada ističe da će nabavka biti sprovedena zajedno sa evropskim partnerima kako bi Ukrajina što brže dobila opremu koja joj je najpotrebnija na frontu.

Premijer Jonas Gar Store poručio je da je cilj ove inicijative da evropske zemlje zajednički finansiraju isporuku američke vojne opreme i time ubrzaju jačanje ukrajinske odbrane.