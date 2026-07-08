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Američka vojska je sinoć "napala veoma snažno", rekao je on tokom sastanka sa šefom NATO-a Markom Ruteom u Ankari.

"Oni su bolesni. Nešto nije u redu sa njima. Rekli smo im: 'Idite i obavite te vaše sahrane', a umesto toga, oni su juče počeli da ispaljuju rakete i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć udarili veoma jako. Napadi su bili "20 puta oštriji" od iranskih uzvratnih napada" izjavio je Tramp.

"Rekao sam im - svaki put kada vi udarite, udarićemo i mi. Naravno, pošto igraju prljavo, onda napadaju sve redom. Tako da ih ne volimo, ja ih ne volim, oni su zli ljudi", nastavio je on.

"SAD su izgubile mnogo vremena sa Iranom i mislim da oni uopšte ne znaju šta dođavola rade, jer je trebalo odavno da sklope mirovni sporazum" rekao je Tramp.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To su zli, bolesni ljudi, i moramo da se rešimo... oni su rak. Oni su rak. A znate šta se radi sa rakom? Morate ga odstraniti rano" dodao je američki predsednik.

"Što se mene tiče, mislim da je gotovo"

Novinari u Ankari su pitali Donalda Trampa da li je prekid vatre SAD sa Iranom završen.

"To je veoma zanimljivo pitanje. Što se mene tiče, mislim da je gotovo. Ne želim više da imam posla sa njima", odgovorio je predsednik SAD.

"Što se mene tiče, gotovo je. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraju. Ali što se mene tiče, saradnja sa njima je samo gubljenje vremena" zaključio je Tramp.

SAD i Iran su 17. juna potpisali memorandum o razumevanju, kojim su prekinuta vojna dejstva između dve zemlje i kojim su se obavezale na pregovarački period od 60 dana kako bi se postigao konačan, trajan mirovni sporazum.

Međutim, američka vojska je tokom noći pokrenula "seriju snažnih napada" na Iran, za koje je navela da su usledili kao odgovor na napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

"Uz vas sam po pitanju Irana", poručio šef NATO-a Trampu

Generalni sekretar NATO Mark Rute takođe je kratko govorio o Iranu na zajedničkoj konferenciji za medije sa Donaldom Trampom u Ankari.

Ponovio je svoje ranije izjave da su američki noćni napadi bili "apsolutno neophodni".

"Bio je to veoma snažan odgovor i slažem se s vama po tom pitanju", rekao je Rute.

Rute je zatim branio vojnu podršku koju su evropske zemlje pružile Sjedinjenim Američkim Državama tokom njihovih početnih vojnih operacija protiv Irana ranije ove godine.

1/9 Vidi galeriju NATO samit Ankara Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je više puta kritikovao mnoge zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Španiju, zbog toga što nisu dozvolile američkim snagama da koriste njihove vojne baze ili što nisu pružile podršku putem svojih ratnih brodova.

"Kada je reč o Iranu, znam da ste razočarani. Rekao bih da su to izolovani slučajevi", rekao je Rute.