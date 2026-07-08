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Na samitu NATO u Ankari, koji je počeo juče i koji je pompezno najavljivan kao sastanak koji bi konačno mogao da izgladi odnose među saveznicima došlo je do dugo očekivanog susreta između Donalda Trampa, predsednika SAD i Đorđe Meloni, premijerke Italije.

U pitanju je njihov prvi susret posle žestokog sukoba koji je izbio nakon što je Tramp rekao kako ga je Melonijeva "preklinjala za fotografiju sa njim" na nedavnom Samitu G7 u Francuskoj.

Italijanska premiijerka nije Trampu ostala dužne i žestoko mu je uzvratila.

"Što se tiče moje popularnosti, biti Vaš prijatelj mi sigurno nije pomoglo, niti ona zavisi od mojih odnosa sa vama. Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim nacionalne interese Italije i to je tačno ono što sam uvek činila".

Dan pred polazak u Ankaru Tramp je ponovo prozvao Melonijevu objavivši poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social kako bi italijanskoj premijerki trebalo uvesti zabranu prilaska.

Sada su snimatelji ukvatilo njihov susret u Turskoj, a osim rukovanja koje je trajalo neočekivano dugo uz razmenu nekoliko rečenica ubedljivo najupečatljiviji utisak je ostavlo prevrtanje očima Đorđe Maloni koje kao da govori "mi više nismo saveznici".

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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